El príncipe Andrés renuncia a su título real por su relación con Jeffrey Epstein

Video Detalles de la tensa audiencia de Pam Bondi en el Senado: se negó a hablar del caso Epstein

El príncipe Andrés anunció el viernes que renunciará a su título real de duque de York después de que su amistad con el delincuente sexual Jeffrey Epstein volviera a ser noticia.

El hermano menor del rey Carlos III dijo que él y la familia real habían decidido que "las continuas acusaciones sobre mí distraen la atención del trabajo de Su Majestad y de la familia real", según declaró el príncipe Andrés en un comunicado emitido por el Palacio de Buckingham.

PUBLICIDAD