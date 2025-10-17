Cambiar Ciudad
El príncipe Andrés renuncia a su título real por su relación con Jeffrey Epstein

En una declaración de la familia real británica, se informó que Andrés y su familia habían decidido que "las continuas acusaciones sobre mi persona distraen la atención del trabajo de Su Majestad y de la familia real".

El príncipe Andrés anunció el viernes que renunciará a su título real de duque de York después de que su amistad con el delincuente sexual Jeffrey Epstein volviera a ser noticia.

Mundo

El hermano menor del rey Carlos III dijo que él y la familia real habían decidido que "las continuas acusaciones sobre mí distraen la atención del trabajo de Su Majestad y de la familia real", según declaró el príncipe Andrés en un comunicado emitido por el Palacio de Buckingham.

Esto se produce tras la publicación de extractos de las próximas memorias póstumas de Virginia Giuffre, quien afirma que fue víctima de tráfico sexual por parte de Epstein y que mantuvo relaciones sexuales con Andrés cuando tenía 17 años.

