Trump anuncia que EEUU realizó "numerosos ataques perfectos y mortales" contra el Estado Islámico en Nigeria
El presidente Donald Trump anunció este jueves de Navidad en redes sociales que ordenó un "poderoso y mortal ataque" contra el Estado Islámico en el noroeste de Nigeria, en represalia por lo que llamó "ataques y asesinatos" contra cristianos.
El presidente Donald Trump anunció este jueves de Navidad que ordenó la ejecución de ataques militares contra células terroristas del Estado Islámico en el noroeste de Nigeria.
"Esta noche, bajo mis órdenes como Comandante en Jefe, Estados Unidos lanzó un poderoso y mortal ataque contra basura terrorista del Estado Islámico en el noroeste de Nigeria, que ha estado atacando y asesinando brutalmente a cristianos inocentes", escribió Trump en sus redes sociales.
El mandatario dijo que el Pentágono "ejecutó numerosos ataques perfectos" y advirtió que no permitirá que "el terrorismo islámico radical prospere".
Trump cerró su mensaje de este jueves enviando bendiciones a los militares estadounidenses, deseando "Feliz Navidad a todos, incluso para los terroristas muertos" y advirtiéndoles que morirán más si "la masacre de cristianos continúa".
Este ataque, del que no hay detalles hasta el momento, materializa la amenaza de Trump hecha el mes pasado de atacar Nigeria si seguía ocurriendo lo que describe como asesinato de cristianos por parte de islamistas.
"Si el Gobierno nigeriano sigue permitiendo el asesinato de cristianos, Estados Unidos suspenderá inmediatamente toda ayuda y asistencia a Nigeria, y es muy posible que entre en ese país ahora deshonrado, 'con las armas en ristre', para acabar por completo con los terroristas islámicos que están cometiendo estas horribles atrocidades", afirmó el presidente estadounidense en redes sociales el primer día de noviembre.
En ese entonces ordenó al Departamento de Defensa que "se prepare para una posible acción. Si atacamos, será rápido, despiadado y al punto, ¡igual que los terroristas atacan a nuestros QUERIDOS cristianos!",
Recientemente, Estados Unidos designó a Nigeria como "país de especial preocupación" en virtud de la Ley de Libertad Religiosa Internacional.
El gobierno nigeriano ha afirmado que describir a su país como intolerante en materia religiosa no refleja la realidad nacional.
Aunque hay regiones de Nigeria donde existe una cruenta violencia, los ataques tienen diversos motivos, y algunos de motivación religiosa por parte de grupos radicales tienen como objetivo tanto a cristianos como a musulmanes.
Pero también hay enfrentamientos entre agricultores por los recursos, rivalidades comunitarias, grupos secesionistas y enfrentamientos étnicos, por lo que no puede decirse que exista una persecución de cristianos como la plantea el presidente Trump.
