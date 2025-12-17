Familia Estas son las 10 familias más ricas del mundo en 2025, según Bloomberg. ¿A cuánto ascienden sus fortunas y de dónde viene su poder económico? Cuatro familias, procedentes de cuatro continentes diferentes, se incorporan a la lista por primera vez.



Video "Si eres multimillonario, ¿por qué lo eres?" Billie Eilish dejó una fuerte crítica a los más ricos

Son casi todas dinastías cuyos patrimonios han sido construidos y mantenidos a través de generaciones.

Su poder refleja no solo la acumulación de activos, sino la influencia económica que estas ejercen en sus respectivos países y en la economía global: son, según Bloomberg, las familias más ricas de todo el mundo.

Este es el listado de las 10 más poderosas, de acuerdo con la publicación, incluida la industria principal, la empresa vinculada a su riqueza y el valor estimado de su fortuna.

1. Familia Walton – Retail y comercio minorista

Fortuna: 432.4 mil millones de dólares

País: Estados Unidos

La fortuna de la dinastía proviene principalmente de su participación histórica en Walmart, el gigante estadounidense de comercio minorista con miles de tiendas en decenas de países.

2. Familia Al Nahyan – Energía e inversiones estatales

Fortuna: 335.9 mil millones de dólares

País: Emiratos Árabes Unidos

Los Al Nahyan son la familia gobernante de Abu Dhabi y una de las más poderosas del mundo árabe.

Su riqueza proviene principalmente de industrias energéticas, inversiones estatales y el control de gran parte de los recursos financieros del emirato.

3. Familia Al Saud –Energía estatal

Fortuna estimada: $213.6 mil millones

País: Arabia Saudita

La monarquía saudita, conocida como la familia Al Saud, continúa siendo una de las dinastías más acaudaladas gracias al control de vastas reservas de petróleo y gas.

Cuantificar con precisión la riqueza total de la familia es complejo debido a su extensión y a la mezcla de activos personales y estatales.

“Es probable que la riqueza total controlada por sus aproximadamente 15,000 miembros extendidos sea aún mayor. Muchos miembros de la realeza han ganado dinero mediante la intermediación en contratos gubernamentales y transacciones inmobiliarias, y mediante la creación de empresas que prestan servicios a empresas estatales, como Saudi Aramco”, dice Bloomberg.

4. Familia Al Thani — Energía e infraestructura

Fortuna estimada: $199.5 mil millones

País: Qatar

Los Al Thani, la familia real de Qatar, ejercen su poder económico desde mediados del siglo XIX y han construido una de las fortunas familiares más sólidas en Medio Oriente.

Su riqueza proviene principalmente del gas natural y el petróleo, aunque también han expandido sus inversiones a bienes raíces, servicios financieros y activos internacionales.

“También poseen valiosos activos en el extranjero, como viviendas en el barrio londinense de Mayfair, ganaderías, bancos privados y la marca de moda Valentino”, señala la publicación.

5. Familia Hermès — Lujo y moda

Fortuna estimada: $184.5 mil millones

País: Francia

Esta familia representa el epítome del lujo europeo. Propietaria de la icónica casa de moda francesa Hermès, esta dinastía ha transformado un negocio de artículos ecuestres fundado en el siglo XIX en una potencia global del lujo, reconocida por productos exclusivos, especialmente sus legendarios bolsos y accesorios.

“La sexta generación de esta familia, compuesta por más de 100 miembros, es propietaria de la empresa francesa de moda de lujo famosa por sus bolsos Birkin, que pueden venderse por cientos de miles de dólares en subastas”, apunta Bloomberg.

6. Familia Koch — Industria diversificada

Fortuna estimada: $150.5 mil millones

País: Estados Unidos

Los Koch han desarrollado una de las mayores fortunas industriales de Estados Unidos a través de Koch Industries, un conglomerado privado con operaciones en energía, productos químicos, manufactura, agricultura y tecnología.

Fundada por Fred Koch, esta empresa ha atravesado generaciones y se ha diversificado ampliamente, ayudando a consolidar el estatus de la familia en el top mundial de fortunas.

7. Familia Mars — Alimentación y cuidado de mascotas

Fortuna estimada: $143.4 mil millones

País: Estados Unidos

La familia Mars es sinónimo de dulces y confitería global, con marcas célebres como M&M’s, Snickers y Mars Bar, además de una significativa presencia en el mercado de alimentos para mascotas.

La empresa distribuyó 1,500 millones de dólares entre los accionistas de la familia el año pasado, según un reporte de emisión de bonos citado por Bloomberg.

8. Familia Ambani — Conglomerado industrial

Fortuna estimada: $105.6 mil millones

País: India

Los Ambani dirigen Reliance Industries, uno de los conglomerados más grandes de India, con intereses en energía, petroquímica, telecomunicaciones y retail.

“Mukesh Ambani está ahora al frente del conglomerado con sede en Bombay, propietario del complejo de refinería de petróleo más grande del mundo. Vive en una mansión de 27 pisos que ha sido calificada como la residencia privada más cara del mundo”, dice la publicación.

9. Familia Wertheimer — Moda de lujo

Fortuna estimada: $85.6 mil millones

País: Francia

Los hermanos Wertheimer, herederos de la casa de moda Chanel, encabezan una fortuna familiar que se ha nutrido del mercado del lujo durante décadas. Además de su empresa principal, han diversificado inversiones en viñedos y actividades de alto nivel social y económico, manteniendo a Chanel como un símbolo del glamour mundial.

En 2024 obtuvieron ingresos de unos 18,700 millones de dólares.

10. Familia Thomson — Medios y servicios de información

Fortuna estimada: $82.1 mil millones

País: Canadá

La familia Thomson ha construido su fortuna en el sector de medios y servicios de información, principalmente con Thomson Reuters, un gigante global en noticias, datos financieros y soluciones de información.

La empresa, con sede en Toronto, obtuvo unos ingresos de casi 7,300 millones de dólares el año pasado.



