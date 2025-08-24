Qué contienen las “implacables” memorias póstumas de Virginia Giuffre, una de las denunciantes clave del 'caso Epstein'

Video “No existe una lista”: revelan detalles de la entrevista a Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein

Unas memorias póstumas e “implacables” de Virginia Roberts Giuffre, una de las denunciantes clave del pederasta convicto acusado de tráfico sexual de menores Jeffrey Epstein, serán publicadas este otoño, anunció este domingo la editorial Alfred A. Knopf.

La publicación de ‘Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice’ ('La Niña de nadie: memorias de lo que fue sobrevivir al abuso y luchar por la justicia') será el 21 de octubre, confirmó el editor a la agencia The Associated Press.

Giuffre, quien murió por suicidio en abril a los 41 años, trabajó ‘Nobody’s Girl’ junto con la autora y periodista Amy Wallace, y había completado el manuscrito del libro de 400 páginas, según Knopf.

“El contenido de este libro es crucial”, dijo Giuffre antes de morir

La declaración del editor incluye un correo electrónico de Giuffre a Wallace unas semanas antes de su muerte, diciendo que era su “deseo sincero” que las memorias se publicaran “independientemente” de sus circunstancias.

“El contenido de este libro es crucial, debido a que busca arrojar luz sobre los fallos sistémicos que permiten el tráfico de individuos vulnerables a través de fronteras”, se lee en el correo electrónico. “Es imperativo que se entienda la verdad y que se aborden los problemas que rodean este tema, tanto por el bien de la justicia como de la conciencia”.

Giuffre fue hospitalizada tras un grave accidente el 24 de marzo, dijo Knopf, y envió el correo electrónico el 1 de abril. Murió el 25 de abril.

“En caso de mi fallecimiento, me gustaría asegurarme de que 'NOBODY’S GIRL' aún se publique. Creo que tiene el potencial de impactar muchas vidas y fomentar discusiones necesarias sobre estas graves injusticias”, escribió a Wallace.

En 2023, The New York Post informó que Giuffre había llegado a un acuerdo “que se cree vale millones” con una editorial no revelada.

El portavoz de Knopf, Todd Doughty, dijo que ella inicialmente aceptó un contrato de siete cifras con Penguin Press, pero se mudó con la editora adquirente Emily Cunningham después de que Knopf contrató a Cunningham como editora general el año pasado.

Giuffre dijo haber sido explotada sexualmente en la red de Epstein

Giuffre había declarado a menudo que, a principios de la década de 2000, cuando era adolescente, fue atrapada en la red de tráfico sexual de Epstein y explotada por el príncipe Andrés de Gran Bretaña y otros hombres influyentes.

Epstein estaba en una cárcel de la ciudad de Nueva York y en 2019 fue encontrado muerto su celda en lo que los investigadores describieron como un suicidio. Su exnovia, Ghislaine Maxwell, fue condenada a finales de 2021 por tráfico sexual y otros cargos.

Andrés negó las acusaciones de Giuffre. En 2022, Giuffre y el príncipe británico llegaron a un acuerdo extrajudicial después de que ella lo demandó por agresión sexual.

El nombre de Giuffre sigue apareciendo en los titulares, incluso después de su muerte. En julio, el presidente Donald Trump dijo a los periodistas que Epstein se había “robado” a Giuffre de Mar-a-Lago, su club privado en Florida donde ella trabajó una vez.

Ella dijo que Maxwell la abordó y la contrató como masajista para Epstein. Maxwell niega las acusaciones de Giuffre.

Doughty, el portavoz de la editorial que publicará el libro, declinó dar detalles sobre los asociados de Epstein potencialmente mencionados en ‘Nobody’s Girl’, pero confirmó que Giuffre no hizo “ninguna acusación de abuso contra Trump”, quien enfrenta cuestionamientos por su otrora amistad con Epstein.

El libro contiene “detalles íntimos, perturbadores y desgarradores”, dice la editorial

La declaración de Knopf dice que el libro contiene “detalles íntimos, perturbadores y desgarradores sobre su tiempo con Epstein, Maxwell y sus muchos amigos conocidos, incluido el príncipe Andrés, sobre quien habla públicamente por primera vez desde su acuerdo extrajudicial en 2022",

El editor y jefe de Knopf, Jordan Pavlin dijo que 'Nobody’s Girl' es un viaje “crudo y sorprendente” y “la historia de un espíritu feroz luchando por liberarse”.

El tiempo de Giuffre con Epstein está bien documentado, aunque sus relatos han sido cuestionados. Ella había reconocido haber cometido errores en los detalles, que atribuyó a tratar de recordar eventos de hace años.

En 2022 retiró las acusaciones contra Alan Dershowitz, diciendo en ese momento que pudo “haber cometido un error al identificar” al famoso abogado como un abusador.

"'Nobody’s Girl' fue tan rigurosamente verificado como legalmente revisado”, se lee en una declaración de Knopf.

Wallace, la coautora de Giuffre, es una reportera galardonada de revistas y periódicos cuyo trabajo ha aparecido en The New York Times y Los Angeles Times, entre otras publicaciones. También ha colaborado en dos libros anteriores, 'Creativity, Inc.', del cofundador de Pixar Ed Catmull, y 'Hot Seat', del exdirector general de General Electric Jeff Immelt.

