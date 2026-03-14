EE.UU. El aumento de los precios del combustible para aviones podría encarecer los vuelos para el verano Los precios de los boletos aéreos están empezando a subir a medida que las aerolíneas reaccionan al aumento de los costos del combustible para aviones, vinculado a la guerra en Irán. Cathay Pacific, Air France-KLM y algunas otras aerolíneas ya han subido sus tarifas o han añadido recargos por combustible.

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Los precios del combustible para aviones están subiendo a medida que la guerra en Medio Oriente altera el suministro mundial de petróleo, lo que ejerce presión sobre los costos de las aerolíneas a medida que se acerca la ajetreada temporada de viajes de verano.

Los expertos afirman que no se trata de si subirán las tarifas aéreas, sino de cuándo, durante cuánto tiempo y en qué medida. El impacto podría notarse más en las rutas internacionales de larga distancia, que consumen mucho más combustible que los vuelos más cortos.

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Algunas aerolíneas fuera de EEUU han anunciado aumentos en las tarifas o recargos por combustible en un intento por compensar el gasto creciente. En EEUU, el director ejecutivo de United Airlines, Scott Kirby, advirtió recientemente que los aumentos en las tarifas aéreas "probablemente comenzarán pronto", a medida que el aumento de los costos del combustible se vaya reflejando en la industria.

¿Por qué están subiendo los precios del combustible para aviones?

La guerra está limitando las exportaciones de petróleo y obligando a grandes productores como Kuwait, Arabia Saudita e Irak a reducir su producción, ya que los envíos de hidrocarburos se enfrentan a obstáculos cada vez mayores.

Irán ha atacado buques comerciales en todo el Golfo Pérsico y ha atacado infraestructuras petroleras en los países árabes del Golfo tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel. Los ataques han paralizado de hecho el tráfico a través del estrecho de Ormuz, un paso estrecho frente a Irán por el que transita aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo.

La volatilidad de los precios del crudo, que ha provocado un fuerte repunte en los precios minoristas de la gasolina, ha tenido el mismo efecto en el precio del combustible para aviones. El precio promedio en EEUU alcanzó los 3.99 dólares por galón el viernes, frente a los 2.50 dólares del día anterior al inicio de la guerra hace dos semanas, según el Índice Argus de Combustible para Aviones de EEUU. El índice registra el precio promedio que pagan las aerolíneas por el combustible para aviones en los principales aeropuertos del país.

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Las cifras de la Oficina de Estadísticas del Transporte del Departamento de Transporte de EEUU muestran que las aerolíneas estadounidenses pagaron alrededor de 2.36 dólares por galón de combustible en enero, según los datos más recientes disponibles.

¿Qué significa esto para las aerolíneas?

Algunas aerolíneas están parcialmente protegidas de los aumentos repentinos de precios mediante la cobertura de combustible, una estrategia que les permite fijar los precios del combustible con meses o incluso años de antelación. Pero no todas las aerolíneas se cubren, y las que lo hacen suelen estar protegidas solo para una parte de sus necesidades de combustible, lo que significa que los aumentos prolongados de precios pueden hacer que más aerolíneas suban sus tarifas.

"Ya nadie se cubre, y aunque lo hagas, cubrir el margen de craqueo es realmente difícil", dijo Kirby en un evento de Harvard la semana pasada. El margen de craqueo es la diferencia entre el precio del petróleo crudo y el precio de los productos derivados de él, como la gasolina.

Otro factor para las aerolíneas: los cierres del espacio aéreo han obligado a desviar los vuelos alrededor de partes de Oriente Medio, lo que puede significar rutas más largas, un mayor consumo de combustible y mayores costos operativos.

¿Qué significa esto para los viajeros?

Los viajeros pueden sentir el impacto de varias maneras.

Las aerolíneas pueden añadir o aumentar los recargos por combustible, una tarifa adicional común entre las compañías aéreas fuera de EEUU que se suma al precio base del boleto.

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Sin embargo, las principales aerolíneas estadounidenses no cobran un recargo por combustible por separado. En su lugar, incorporan los costos de combustible en el precio total del boleto, lo que significa que es más probable que cualquier aumento se refleje en una tarifa base más alta para los viajeros, según Tyler Hosford, director de seguridad de la empresa de gestión de riesgos global International SOS.

Las aerolíneas también pueden ajustar lo que cobran por los complementos premium —como mejoras de asiento, asientos con espacio extra para las piernas, equipaje facturado o embarque prioritario— como otra forma de compensar los mayores costos operativos. Para los consumidores, eso significa que, aunque la tarifa base no suba de inmediato, el costo total de un viaje podría aumentar una vez que se tengan en cuenta las tarifas adicionales y las mejoras.

Si los precios del combustible siguen altos, las aerolíneas también podrían ajustar los horarios o reducir ciertas rutas, dijo Christopher Anderson, profesor de la escuela de negocios de la Universidad de Cornell, cuya investigación incluye la gestión de operaciones e información en los sectores hotelero y aéreo.

¿Hasta dónde podrían subir las tarifas aéreas?

Es difícil predecir con exactitud cuánto podrían aumentar los precios de los boletos como consecuencia del encarecimiento del petróleo y el combustible. Los analistas del sector señalan que el impacto del aumento en los costos del combustible para aviones puede variar según la ruta, la aerolínea y la demanda de viajes.

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El combustible suele representar entre el 20% y el 25% de los costos operativos de una aerolínea, lo que lo convierte en el segundo gasto más importante después de la mano de obra, según Rob Britton, profesor adjunto de mercadotecnia en la Universidad de Georgetown y exejecutivo de American Airlines. Por lo tanto, un aumento brusco en los precios del combustible puede tener un impacto importante en los presupuestos de las aerolíneas.

¿Qué aerolíneas han anunciado aumentos de precios?

Hasta ahora, la mayoría de los aumentos de tarifas y recargos por combustible provienen de aerolíneas con sede en la región de Asia-Pacífico, pero los expertos esperan que más aerolíneas —especialmente aquellas sin cobertura de combustible— sigan su ejemplo si los altos precios del combustible para aviones persisten.

La aerolínea de bandera de Hong Kong, Cathay Pacific, dijo que aumentaría su recargo por combustible a partir del miércoles.

"El precio del combustible para aviones se ha duplicado aproximadamente desde marzo debido a los últimos acontecimientos en Medio Oriente", declaró la aerolínea en un comunicado el jueves.

Otras aerolíneas que han aplicado subidas de precios o nuevos recargos son:

Air France-KLM anunció que las tarifas de ida y vuelta en clase económica en vuelos de larga distancia podrían aumentar en unos 50 euros (unos 57 dólares).

Air India introdujo el jueves recargos por combustible en determinadas rutas. A partir del 18 de marzo, la aerolínea afirma que el recargo aumentará hasta 50 dólares para todos los billetes con destino a Europa, Norteamérica y Australia.

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Hong Kong Airlines aumentó los recargos por combustible en varias rutas a partir del jueves.

FlySafair, en Sudáfrica, anunció un recargo por combustible temporal.

¿Qué pueden hacer los viajeros para mantener bajos los costos?

Los expertos dicen que los viajeros que planean viajes de verano podrían limitar el impacto del aumento de las tarifas aéreas si reservan con anticipación en lugar de esperar ofertas de última hora.

Fijar los precios de los boletos antes —especialmente con opciones de reserva flexibles que permiten cambios— puede ayudar a asegurar precios más bajos antes de que las aerolíneas ajusten aún más las tarifas.



Hosford, director de seguridad de International SOS, sugiere a los viajeros que sean flexibles con las fechas de viaje, consulten las tarifas en aeropuertos cercanos y configuren alertas para cuando bajen los precios. También recomienda utilizar millas de viajero frecuente o puntos de tarjetas de crédito para reservar vuelos en lugar de esperar a encontrar la "oferta perfecta".