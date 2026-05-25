ÚLTIMA HORA Conflicto árabe-israelí EEUU ejecuta "ataques de autodefensa" en el sur de Irán El portavoz del CENTCOM, el capitán Tim Hawkins, dijo a la cadena Fox News que: "Las fuerzas de EEUU llevaron a cabo ataques de autodefensa en el sur de Irán

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El Comando Central de EEUU (CENTCOM) informó que sus fuerzas llevaron a cabo hoy ataques de autodefensa en el sur de Irán para proteger a sus tropas.

Los objetivos: Sitios de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes que intentaban colocar minas.

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El contexto: El portavoz del CENTCOM, el capitán Tim Hawkins, afirmó que las fuerzas estadounidenses continúan defendiendo sus posiciones mientras ejercen moderación durante el alto el fuego en curso.