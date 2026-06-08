Donald Trump advierte a Netanyahu que Israel podría perder el apoyo de EEUU ante una guerra con Irán
De acuerdo a una entrevista con Axios, Donald Trump advirtió a Netanyahu que Israel podría quedar aislado si escala el conflicto con Irán, revelando que intervino diplomáticamente para frenar un ataque israelí inminente y buscar un acuerdo nuclear
Donald Trump advirtió al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que puede quedar solo al iniciar una nueva guerra con Irán.
En una entrevista concedida a Axios, el mandatario comentó: "Le dije: "Bibi, será mejor que tengas cuidado, o pronto estarás solo'".
El presidente de Estados Unidos comentó que cinco países de la región pidieron evitar que aumenten las tensiones a través del diálogo con Israel, y que Irán estaba dispuesto a detener los ataques si lo hacía Israel.
"Nos llamaron y dijeron que no realizarían más ataques y nos pidieron que le dijéramos a Israel que no realizara más ataques", declaró el presidente a Axios.
Trump aseguró que el diálogo que tuvo con Netanyahu fue crucial para evitar un ataque israelí que estaba por ser autorizado.
"Ya estaban en camino. Pero finalmente logré limitar [el ataque israelí", comentó Trump.
En la conversación, el medio menciona que Trump adelantó que se puede tener un acuerdo pronto con Teherán.
"Va a impedir que Irán obtenga un arma nuclear y detener el enriquecimiento. Es un acuerdo fenomenal. "Estamos obteniendo todo lo que queríamos", indicó el presidente de Estados Unidos.
Acuerdo suspende agresiones del fin de semana
La entrevista del mandatario tiene como precedente la escalada de ataques durante este fin de semana entre Irán e Israel, luego de una primera agresión israelí en Beirut contra objetivos de Hezbolá.
Trump hizo peticiones a ambos países para evitar las agresiones, pero la ofensiva de Israel no paró este lunes al continuar los ataques contra sistemas de defensa aérea, instalaciones de producción de misiles y la planta petroquímica de Karun.