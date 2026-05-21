Ebola EEUU desvía vuelo de Air France a Detroit con pasajero del Congo por restricciones por brote de ébola La Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) informó que un vuelo de Air France con destino a Detroit fue desviado a Montreal después de que un pasajero procedente del Congo embarcara "por error" en París, en medio de las restricciones de vuelo relacionadas con el brote de ébola.

Video Ébola | Desvían vuelo proveniente del Congo y autoridades de EEUU frenan retorno de médico contagiado

Un vuelo de Air France con destino a Detroit fue desviado a Montreal después de que un pasajero del Congo embarcara "por error" en París, en medio de las restricciones de vuelo relacionadas con el brote de ébola, informó el jueves la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Un portavoz de la agencia afirmó que el pasajero "no debería haber embarcado" el miércoles debido a las restricciones de entrada a EEUU establecidas para reducir el riesgo de propagación del ébola.

PUBLICIDAD

El portavoz dijo en un correo electrónico que los funcionarios "tomaron medidas decisivas y prohibieron que el vuelo que transportaba a ese viajero aterrizara en el Aeropuerto Metropolitano del Condado de Wayne de Detroit, y en su lugar, lo desviaron a Montreal, Canadá".

Air France dijo que al pasajero congoleño se le negó la entrada a EEUU debido a nuevas regulaciones que establecen que los viajeros de ciertos países, incluido el Congo, solo pueden ingresar a través de Washington DC.

El departamento de Seguridad Nacional también informó que, a partir del jueves, todos los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes con destino a EEUU que hayan estado en el Congo, Uganda o Sudán del Sur en los últimos 21 días deben ingresar únicamente a través del Aeropuerto Internacional Washington Dulles para someterse a controles de seguridad reforzados.

Craig Currie, portavoz de la Agencia de Salud Pública de Canadá, dijo que funcionarios estadounidenses informaron a las autoridades canadienses de que se le había denegado la entrada al avión debido a sus restricciones temporales de viaje para cualquier persona que hubiera viajado a la República Democrática del Congo, Uganda y Sudán del Sur en los 21 días anteriores.

Currie dijo que un oficial de cuarentena de la Agencia de Salud Pública de Canadá en Montreal evaluó al viajero y determinó que no presentaba síntomas. Afirmó que el viajero ha regresado en avión a París.

"El vuelo AFR378 de Air France, junto con el resto de pasajeros, continuó hacia su destino original, Detroit", dijo Currie en un correo electrónico.

PUBLICIDAD

La Organización Mundial de la Salud declaró el domingo que el brote de ébola es una emergencia de salud pública de importancia internacional. El brote está relacionado con el virus Bundibugyo, y no hay vacunas ni medicamentos disponibles para combatirlo.

La cepa, que es más rara que otros virus que causan la enfermedad del Ébola, se propagó sin ser detectada durante semanas tras la primera muerte conocida, mientras las autoridades realizaban pruebas para detectar un virus del Ébola más común.

Los trabajadores de la salud y los grupos de ayuda están luchando por responder, ya que los expertos afirman que el brote es mucho mayor de lo que se ha informado oficialmente. Hasta ahora, las autoridades han anunciado 139 muertes sospechosas y casi 600 casos sospechosos.