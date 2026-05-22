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La OMS eleva la alerta por ébola que “se expande rápidamente” en África

El organismo ajustó su evaluación y advirtió que el riesgo por ébola es “muy alto” dentro de la República Democrática del Congo, “alto” en la región y “bajo” a nivel global, según su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus

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Por:N+ Univision
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La Organización Mundial de la Salud ( OMS) advirtió que el brote de ébola en la República Democrática del Congo se está expandiendo con rapidez, lo que llevó a una actualización en la evaluación de riesgo. Según su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, el nivel de riesgo pasó a ser “muy alto” a nivel nacional, “alto” en la región y se mantiene “bajo” a nivel global.

Hasta el momento se han confirmado 82 casos y siete muertes, aunque las cifras reales podrían ser mucho mayores, con cerca de 750 casos sospechosos y 177 fallecimientos también en investigación. Tedros subrayó en conferencia de prensa el viernes 22 de mayo de 2026 que el brote está causado por la cepa Bundibugyo del virus del ébola, para la cual no existen vacunas ni tratamientos aprobados, lo que complica la respuesta sanitaria.

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Estadounidense con ébola es trasladado a Alemania

La OMS informó que un ciudadano estadounidense que trabajaba en la República Democrática del Congo dio positivo a ébola, en el contexto del brote que afecta a ese país. Debido a la complejidad del cuadro y a la necesidad de atención altamente especializada, el paciente fue evacuado y trasladado a Alemania, donde recibe tratamiento en una unidad médica con capacidad para manejar enfermedades infecciosas de alto riesgo.

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El organismo no detalló la condición actual del paciente, pero subrayó que este tipo de traslados forma parte de los protocolos internacionales para garantizar una atención adecuada y reducir riesgos de propagación. Asimismo, el caso refleja el carácter transnacional de este tipo de emergencias sanitarias y la importancia de la cooperación entre países para responder de manera oportuna ante brotes de alta peligrosidad como el ébola.

El director general también destacó que el contexto humanitario agrava la crisis: más de 100 mil personas han sido desplazadas por la violencia en las provincias africanas afectadas, donde además persiste la desconfianza hacia las autoridades. Incidentes de seguridad, como ataques a instalaciones médicas, están dificultando las labores de rastreo de contactos y atención a pacientes.

Suben a 12 los casos de hantavirus

En paralelo, la OMS informó sobre el brote de hantavirus vinculado a un crucero internacional, que hasta ahora suma 12 casos confirmados y tres muertes; este viernes Países Bajos confirmó un caso adicional entre un miembro de la tripulación que desembarcó en Tenerife, fue repatriado a su país y ha estado aislado desde entonces, lo que forma parte de las medidas para contener la propagación. Tedros explicó que no se han registrado nuevos fallecimientos desde el 2 de mayo, lo que sugiere cierta estabilización del evento.

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El organismo pidió a los países involucrados mantener una vigilancia estricta de pasajeros y tripulación durante el periodo de cuarentena. Más de 600 contactos continúan bajo seguimiento en al menos 30 países, lo que refleja la dimensión global del monitoreo epidemiológico.

Tedros agradeció la cooperación internacional en la respuesta, destacando la coordinación entre múltiples naciones para rastrear contagios y contener la propagación. A pesar de que el riesgo global se mantiene bajo, la OMS insistió en la importancia de no bajar la guardia y fortalecer los sistemas de vigilancia sanitaria.

Ambos eventos, aunque distintos en escala y gravedad, evidencian la necesidad de una respuesta rápida, coordinada y basada en la confianza comunitaria para enfrentar amenazas emergentes a la salud global.

Video ¿Qué es la 'pandemofobia' y por qué resurge con fuerza ante el brote de ébola?
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