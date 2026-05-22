Perros Perro atrapa a viajeros que contrabandeban sándwiches de carne de Tailandia en el aeropuerto de Minneapolis La perra, de nombre Merla, de raza beagle, se unió al equipo de Minneapolis hace dos años y viene de una familia larga de perros detectores entrenados por el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos

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El pasado 24 de febrero, un canino que trabaja para la Brigada Beagle alertó a su entrenador de dos pasajeros que transportaban 100 sándwiches ilegales de carne de puerco de Tailandia en el aeropuerto internacional de Minneapolis-St. Paul.

La perra, de nombre Merla, de raza beagle, se unió al equipo de Minneapolis hace dos años y viene de una familia larga de perros detectores entrenados por el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.

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¿Cómo descubrió la carne?

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Durante su turno del canino, el pasado mes de febrero, la pequeña perra estaba caminando cuando se le vino un olor a sus narices de la nada, por lo que se sentó en el suelo de inmediato, alertando a su entrenador acerca de que había alguien contrabandeando algo. Los agentes procedieron a hacer una inspección, lo que terminó dando la razón a la pequeña empleada, en donde dos pasajeros portaban 100 sándwiches de cerdo de Tailandia, los cuales todos eran ilegales.

Luego de su gran hazaña, el perro ganó un premio por parte de su adiestrador para después continuar su labor.

Al finalizar el día, con su largo turno de 10 horas, la pequeña Merla cumplió con su deber de una manera impecable, encontrando salchichas de ternera de Kenia, carne de cerdo de Serbia, salchichas y hamburguesas de Japón, sándwiches de ternera de Líbano y naranjas.

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¿Cuántos perros tienen los aeropuertos?

Actualmente, se cuenta con 120 beagles en 21 aeropuertos internacionales. Sin embargo, no solamente se cuenta con esa raza, ya que se aceptan perros donados, los cuales tienen que pasar por un entrenamiento de 10 a 13 semanas en el Centro Nacional de Entrenamiento de Perros Detectores para que sean aptos para el cargo.