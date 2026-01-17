Dos avalanchas en Austria dejan cinco esquiadores muertos
Cinco personas que practicaban esquí perdieron la vida este sábado tras registrarse dos avalanchas en la región de Pongau, en el estado de Salzburgo, al oeste de Austria, informaron las autoridades locales.
El incidente más grave ocurrió en el valle de Gastein, al sur de la ciudad de Salzburgo, donde un alud de nieve arrastró a siete esquiadores. Cuatro de ellos murieron, dos más resultaron heridos y una persona logró salir ilesa, de acuerdo con la agencia austriaca APA.
Gerhard Kremser, jefe distrital del servicio de rescate de montaña de Pongau, calificó el hecho como una muestra contundente de la peligrosidad actual en la zona y subrayó que existían “advertencias claras y reiteradas” sobre el alto riesgo de avalanchas.
Al lugar acudieron cuatro helicópteros de rescate, brigadas de salvamento de montaña, perros de búsqueda de la Cruz Roja y un equipo especializado en atención a crisis.
Aproximadamente una hora y media antes, una esquiadora murió al quedar sepultada por otra avalancha en la cercana área de Bad Hofgastein, a unos 2 mil 200 metros de altitud, añadió la APA.