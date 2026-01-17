Noticias

Dos avalanchas en Austria dejan cinco esquiadores muertos

Cinco esquiadores murieron debido a dos avalanchas en la región de Salzburgo Pongau, al oeste de Austria; informó Gerhard Kresmer, jefe de servicio de rescate de la montaña.

Video Conductor capta en video la avalancha que cubrió su auto: varios esquiadores quedaron varados

Cinco personas que practicaban esquí perdieron la vida este sábado tras registrarse dos avalanchas en la región de Pongau, en el estado de Salzburgo, al oeste de Austria, informaron las autoridades locales.

El incidente más grave ocurrió en el valle de Gastein, al sur de la ciudad de Salzburgo, donde un alud de nieve arrastró a siete esquiadores. Cuatro de ellos murieron, dos más resultaron heridos y una persona logró salir ilesa, de acuerdo con la agencia austriaca APA.

Gerhard Kremser, jefe distrital del servicio de rescate de montaña de Pongau, calificó el hecho como una muestra contundente de la peligrosidad actual en la zona y subrayó que existían “advertencias claras y reiteradas” sobre el alto riesgo de avalanchas.

Un hombre monta en una moto de nieve en una estación de esquí en Kangdori, Gulmarg en Srinagar el 2 de febrero de 2023. - Dos ciudadanos polacos murieron y otros 21 esquiadores fueron rescatados del lugar donde se produjo una avalancha en la estación de esquí india de Gulmarg el 1 de febrero de 2023, según informó la policía.
Un hombre monta en una moto de nieve en una estación de esquí en Kangdori, Gulmarg en Srinagar el 2 de febrero de 2023. - Dos ciudadanos polacos murieron y otros 21 esquiadores fueron rescatados del lugar donde se produjo una avalancha en la estación de esquí india de Gulmarg el 1 de febrero de 2023, según informó la policía.
Imagen TAUSEEF MUSTAFA/AFP via Getty Images


Al lugar acudieron cuatro helicópteros de rescate, brigadas de salvamento de montaña, perros de búsqueda de la Cruz Roja y un equipo especializado en atención a crisis.

Aproximadamente una hora y media antes, una esquiadora murió al quedar sepultada por otra avalancha en la cercana área de Bad Hofgastein, a unos 2 mil 200 metros de altitud, añadió la APA.

