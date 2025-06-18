Así es el despliegue militar con que Estados Unidos ha respondido al conflicto entre Israel e Irán

Video Trump pide a Irán "rendición incondicional" en conflicto con Israel: resumen de las noticias del día

Estados Unidos ha desplazado aviones y buques militares a Medio Oriente y sus alrededores en medio de los ataques entre Israel e Irán, mientras el presidente Donald Trump exige a Teherán una rendición incondicional.

Las publicaciones de Trump en las redes sociales diciendo que su paciencia con Irán se estaba "agotando" han hecho pensar que se está planteando la participación de Estados Unidos en esta guerra puede cambiar, en particular por disponer de bombas 'antibúnkeres' con las que atacar un sitio nuclear iraní clave construido profundamente bajo tierra en las montañas.

Israel no tiene las armas que se necesitaría para destruir la planta de enriquecimiento de combustible nuclear de Fordo, ni los aviones necesarios para lanzarla, los bombarderos furtivos B-2, que solo Estados Unidos lo tiene.

Mientras los líderes de la seguridad nacional estadounidense discuten los próximos pasos, el Pentágono ha tomado medidas para garantizar la protección de sus tropas y bases en la región.

Aquí un vistazo a la presencia militar estadounidense en Medio Oriente.

Aviones estadounidenses se desplazan a Medio Oriente

Funcionarios estadounidenses insistieron hasta este martes en que el Departamento de Defensa no ha tomado ninguna acción ofensiva contra Irán, solo acciones defensivas para eliminar los misiles iraníes entrantes para proteger a Israel.

Además, informaron que se han desplegado más aviones de combate y aviones cisterna de reabastecimiento en la región, pero los funcionarios se han negado a proporcionar cifras concretas.

Los aviones de combate se han unido a los esfuerzos defensivos de Israel, pero los funcionarios dijeron el martes que ningún aparato estadounidense se encontraba sobre Irán.

Aurora Intel, un grupo que revisa información de fuente abierta en tiempo real en Medio Oriente, dijo que la Fuerza Aérea de EEUU había puesto aviones de reabastecimiento adicionales y aviones de combate en lugares estratégicos de toda Europa, incluyendo Inglaterra, España, Alemania y Grecia. La información se obtuvo de sitios web públicos de seguimiento de la aviación.

Los aviones de combate de EEUU han estado patrullando los cielos de Medio Oriente para proteger al personal y las instalaciones, y las bases de la región se encuentran en estado de alerta máxima y están tomando medidas de seguridad adicionales, según informaron a AP funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato para discutir las operaciones militares.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, no ha proporcionado ningún detalle, pero dijo el lunes por la noche en Fox News Channel que los movimientos militares tenían como objetivo “garantizar la seguridad de nuestro pueblo”.

Mientras que en un mensaje en redes sociales, Trump dijo "ahora tenemos el control total y absoluto de los cielos de Irán", lo que despertó nuevamente las especulaciones de una posible participación de EEUU en la guerra entre Israel e Irán.

Buques de guerra derriban misiles iraníes y se preparan para proteger las bases estadounidenses

Los buques de guerra estadounidenses también están derribando misiles balísticos iraníes dirigidos a Israel, con el USS The Sullivans y el USS Arleigh Burke activos durante el fin de semana.

El Sullivans se ha unido al USS Thomas Hudner en el Mediterráneo esta semana para continuar con su misión defensiva, mientras que el Arleigh Burke se ha alejado de la zona, según dijo a AP un funcionario estadounidense.

El portaaviones USS Carl Vinson se encuentra en el mar Arábigo con cuatro naves de su grupo de ataque. Estos no participan en la defensa de Israel, pero están posicionados para proporcionar seguridad a las tropas y bases estadounidenses a lo largo del golfo de Omán y el golfo Pérsico.

El USS Nimitz tiene previsto desde hace tiempo sustituir al Carl Vinson y se dirige hacia el oeste desde la región indopacífica hacia Medio Oriente.

El funcionario dijo a AP que está previsto que llegue a la región a finales de mes, y que es probable que los dos portaaviones coincidan al menos durante un breve periodo antes de que el Vinson regrese a San Diego.

También hay destructores en el mar Rojo, y otros tienen su base en el Mediterráneo occidental y participan en maniobras en el mar Báltico.

Las tropas estadounidenses están en alerta máxima y se permite a las familias abandonar el país

Las fuerzas en la región llevan días tomando medidas de precaución, entre ellas permitir que los familiares de los militares abandonen voluntariamente las bases, en previsión de posibles ataques y para proteger al personal en caso de una respuesta a gran escala por parte de Teherán.

Las autoridades afirmaron que no tenían constancia de que muchas familias estuvieran abandonando el país.

Normalmente, hay unos 30,000 soldados destinados en Medio Oriente, y ahora hay unos 40,000 en la región, según dijo un funcionario estadounidense a AP.

Esa cifra aumentó hasta los 43,000 el pasado mes de octubre, en respuesta al aumento de las tensiones entre Israel e Irán, así como a los continuos ataques contra buques comerciales y militares en el mar Rojo por parte de los hutíes de Yemen, respaldados por Irán.

El B-2 y el 'bunker buster'

El bombardero furtivo B-2 Spirit de la Fuerza Aérea es el único avión capaz de transportar la GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, conocida como 'bunker buster', de 30,000 libras.

Esta potente bomba utiliza su peso y la fuerza cinética para destruir objetivos profundamente enterrados.

Actualmente, no hay bombarderos B-2 en la región de Medio Oriente, aunque hay B-52, aparatos que pueden lanzar municiones más pequeñas. Se encuentran en la base Diego García, que es un atolón del archipiélago de Chagos. La isla alberga una base militar estadounidense.

Si se decidiera utilizarlos, los bombarderos B-2 tendrían que realizar un viaje de ida y vuelta de 30 horas desde la base aérea de Whiteman, en Misuri, reabasteciéndose varias veces.

