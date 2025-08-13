Diplomático explica por qué la cumbre Trump-Putin es de novatos y está politizada

Video Trump y Putin confirman que se reunirán en los próximos días: esto se sabe del esperado encuentro

El presidente Donald Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin debatirán un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania en una cumbre organizada apresuradamente para este 15 de agosto en Alaska. Salvo un cambio de última hora, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, no asistirá a la cumbre. La editora de política de The Conversation, Naomi Schalit, entrevistó al veterano diplomático Donald Heflin, quien ahora enseña en la Escuela Fletcher de la Universidad de Tufts, para conocer su perspectiva sobre esta reunión poco convencional y por qué es probable que dé como resultado, según él, una fotografía y una declaración, pero no un acuerdo de paz.

¿Cómo terminan las guerras?

Las guerras terminan por tres razones. Una es que ambas partes se agotan y deciden hacer la paz. La segunda, que es más común: una de las partes se agota, levanta la mano y dice: "Sí, estamos listos para sentarnos a la mesa de negociaciones".

Y la tercera posibilidad —lo hemos visto en Medio Oriente— es que fuerzas externas como Estados Unidos o Europa intervienen y dicen: «Basta. Estamos imponiendo nuestra voluntad desde fuera. ¡Detengan esto!».

Lo que hemos visto en la situación entre Rusia y Ucrania es que ninguna de las partes ha mostrado una verdadera disposición a sentarse a la mesa de negociaciones y ceder territorio.

Así que la lucha continúa. Y el papel que Trump y su administración están desempeñando ahora mismo es esa tercera posibilidad: que una potencia externa intervenga y diga: «Basta».

Ahora hay que fijarse en Rusia. Quizá fue una superpotencia, pero es una potencia, y tiene armas nucleares y un gran ejército. No se trata de un pequeño país de Medio Oriente que Estados Unidos pueda dominar por completo. Son casi iguales. Entonces, ¿puedes realmente imponerles tu voluntad y lograr que se sienten a la mesa de negociaciones con seriedad si no quieren? Lo dudo mucho.

¿Cómo encaja esta reunión entre Trump y Putin en la historia de las negociaciones de paz?

La analogía que mucha gente usa es la Conferencia de Múnich de 1938, donde Reino Unido se reunió con la Alemania de Hitler. No me gusta hacer comparaciones con el nazismo ni con la Alemania de Hitler. Ellos iniciaron la Segunda Guerra Mundial, perpetraron el Holocausto y mataron a 30 o 40 millones de personas. Es difícil comparar algo con eso.

Pero en términos diplomáticos, nos remontamos a 1938. Alemania dijo: «Escuchen, tenemos a todos estos ciudadanos alemanes viviendo en este nuevo país, Checoslovaquia. No están siendo tratados bien. Queremos que se conviertan en parte de Alemania». Y estaban listos para invadir.

El primer ministro británico, Neville Chamberlain, se reunió con Hitler en Múnich y llegó a un acuerdo por el cual las partes alemanas de Checoslovaquia se convertirían en parte de Alemania. Y eso sería todo. Eso sería todo lo que Alemania pediría y Occidente ofreció algunas garantías de seguridad mínimas.

Checoslovaquia no estaba allí. Esta fue una paz impuesta.

Y efectivamente, al cabo de un año o dos, Alemania decía: "No, queremos toda Checoslovaquia. Y, posdata: queremos Polonia". Y así comenzó la Segunda Guerra Mundial.

¿Puede explicar mejor las comparaciones?

Checoslovaquia no estaba en la mesa de negociaciones. Ucrania tampoco.

Repito, no estoy seguro de querer comparar a Putin con Hitler, pero es un presidente autoritario y con un gran ejército.

Se dieron garantías de seguridad a Checoslovaquia y no se cumplieron. Occidente dio garantías de seguridad a Ucrania cuando ese país renunció a sus armas nucleares en 1994. Les dijimos: "Si van a ser valientes y renunciar a sus armas nucleares, nos aseguraremos de que nunca sean invadidos". Y han sido invadidos dos veces desde entonces, en 2014 y 2022. Occidente no intervino.

Así que la historia nos dice que las posibilidades de una paz duradera tras esta cumbre son bastante bajas.

¿Qué tipo de experiencia se requiere para negociar un acuerdo de paz?

Esto es lo que suele ocurrir en la mayoría de los países con una política exterior o de seguridad nacional importante, e incluso en algunos países más pequeños.

Los líderes políticos definen su objetivo político, lo que quieren lograr.

Y luego les dicen a los funcionarios de carrera, oficiales del servicio exterior y militares: "Esto es lo que queremos conseguir en la mesa de negociaciones. ¿Cómo lo logramos?".

Y entonces los expertos dicen: "Oh, hacemos esto y aquello, y asignaremos personal para resolverlo. Trabajaremos con nuestros homólogos rusos para intentar reducir los problemas y elaboraremos cifras y mapas".

Con todos los reemplazos de personal desde la investidura, Estados Unidos no solo cuenta con un nuevo grupo de nombramientos políticos —incluyendo algunos, como Marco Rubio, que, en general, saben lo que hacen en materia de seguridad nacional— sino también con muchos que no saben lo que hacen. También han despedido a altos funcionarios y funcionarios del servicio exterior, y muchos de los mandos intermedios se están marchando, por lo que esa experiencia no existe.

Eso es un verdadero problema. El sistema de seguridad nacional estadounidense está cada vez más dirigido por el equipo B, en el mejor de los casos.

¿Cómo será esto un problema cuando Trump se reúna con Putin?

Si se tienen dos líderes de dos grandes países como este, no suelen reunirse con pocos días de antelación. Tendría que ser una verdadera crisis.

Esta reunión podría tener lugar dentro de dos o tres semanas con la misma facilidad con la que podría ocurrir esta semana.

Y si eso sucediera, habría oportunidad de prepararse. Se podría presentar todo tipo de documentos a los participantes estadounidenses. Se reunirían con sus homólogos rusos. Se reunirían con sus homólogos ucranianos, tal vez con algunos países de Europa Occidental. Y cuando ambas partes se sentaran a la mesa, sería muy profesional.

Tendrían documentos informativos muy similares. Se reducirían los temas.

Nada de eso sucederá en Alaska. Serán dos líderes políticos reuniéndose y decidiendo cosas, a menudo impulsados por consideraciones políticas, pero sin una idea real de si realmente se pueden implementar o cómo.

¿Será posible implementar un acuerdo de paz?

De nuevo, la situación se ve un tanto difícil por el hecho de que Occidente nunca ha cumplido las garantías de seguridad prometidas en 1994. Así que no estoy seguro de cuán bien se podría hacer cumplir.

Históricamente, Rusia y Ucrania siempre han estado vinculadas y ese es el problema. ¿Cuál es la conclusión de Putin? ¿Renunciaría a Crimea? No. ¿Renunciaría a la parte del este de Ucrania que Rusia había tomado de facto antes de que comenzara esta guerra? Probablemente no. ¿Renunciaría a lo que han ganado desde entonces? Bueno, tal vez.

Pongámonos en el lugar de Ucrania. ¿Querrán renunciar a Crimea? Dicen que no. ¿Quieren renunciar a alguna parte del este del país? Dicen que no.

Tengo curiosidad por saber qué dicen sus colegas del mundo diplomático sobre esta próxima reunión

Quienes entienden el proceso diplomático piensan que esto es muy poco profesional y es poco probable que produzca resultados reales que se puedan hacer cumplir. Resultará en algún tipo de declaración y una foto de Trump y Putin dándose la mano. Habrá gente que crea que esto resolverá el problema. No será así.

* Donald Heflin es director ejecutivo del Centro Edward R. Murrow e investigador principal de Práctica Diplomática, Escuela Fletcher, Universidad de Tufts.

Este artículo fue publicado inicialmente en The Conversation. Puedes leer en inglés el original.

