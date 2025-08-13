Trump y la guerra en Ucrania: cómo el presidente pasó del optimismo a la frustración hasta aceptar reunirse con Putin

Video Qué se sabe de la reunión que sostendrán Trump y Putin sobre la guerra en Ucrania

El presidente Donald Trump afirmó en repetidas ocasiones durante su campaña electoral para un segundo mandato que podría poner fin a la guerra en Ucrania "en 24 horas".

Pero desde su toma de posesión el 20 de enero, el camino hacia un acuerdo de paz ha estado plagado de dinámicas cambiantes entre Trump, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski y el ruso Vladimir Putin.

Una cumbre entre Trump y Putin fijada para el viernes en Alaska podría ser ahora un momento crucial en esta guerra de tres años y medio.

"Al final de esa reunión, probablemente en los dos primeros minutos, sabré exactamente si se puede llegar a un acuerdo o no", dijo Trump el lunes.

La retórica de Trump tanto hacia Zelenski como hacia Putin ha evolucionado este año.

Al comienzo de su segundo mandato, Trump se mostró conciliador con Putin, por quien muestra admiración desde hace tiempo.

Pero como Putin se mantuvo intransigente y rechazó una tregua incondicional propuesta por Trump, el líder republicano ha expresado una creciente exasperación con el dirigente ruso, criticándolo por su postura inflexible ante los esfuerzos de paz liderados por Estados Unidos y por prolongar la guerra.

Hasta hace poco, Trump decía repetidamente que Rusia parecía más dispuesta que Ucrania a llegar a un acuerdo.

Pero ahora parece que el mandatario estadounidense se ha ablandado con Zelenski, tras un encontronazo entre ellos en febrero en el Despacho Oval.

Y, en un cambio de postura, prometió en algún momento proporcionar a Ucrania los misiles de defensa antiaérea Patriot que necesita, bajo un acuerdo que vería a los aliados de la OTAN en Europa entregarlos de sus existencias, para ser reemplazados por futuros suministros estadounidenses.

El ejército ruso, más numeroso, está presionando en partes de la línea del frente de 620 millas, donde han muerto miles de soldados de ambos bandos desde que el Kremlin ordenó la invasión a gran escala en febrero de 2022.

El mes de junio registró la cifra mensual más alta de víctimas civiles de los últimos tres años, con 232 muertos y 1,343 heridos en Ucrania, según informó el jueves la misión de derechos humanos de la ONU en Ucrania.

El siguiente es un repaso a lo que ha dicho Trump en lo que va de su segundo mandato sobre la guerra en Ucrania:

31 de enero

"Queremos poner fin a esa guerra. Esa guerra no habría comenzado si yo fuera presidente".

Trump afirma que su nueva administración ya ha mantenido conversaciones "muy serias" con Rusia y que él y Putin podrían tomar pronto medidas "significativas" para poner fin al conflicto.

19 de febrero

"Un dictador sin elecciones, Zelenski mejor que se dé prisa o se quedará sin país".

Las duras palabras de Trump hacia Zelenski en su plataforma Truth Social provocaron críticas por parte de los demócratas e incluso de algunos republicanos en Estados Unidos, donde la defensa de Ucrania frente a la agresión rusa ha contado tradicionalmente con el apoyo bipartidista. Zelenski afirmó que Trump estaba cayendo en una trampa de desinformación rusa, y rápidamente fue amonestado por el vicepresidente JD Vance sobre los peligros de criticar públicamente al presidente.

28 de febrero

"Estás jugando con la Tercera Guerra Mundial. Y lo que estás haciendo es muy irrespetuoso con el país, este país que te ha respaldado mucho más de lo que mucha gente decía que debía hacerlo".

Trump y Vance reprendieron a Zelenski, acusándolo de no mostrar gratitud después de que este desafiara a Vance sobre la diplomacia con Putin.

La discusión en el Despacho Oval, retransmitida a nivel mundial, provocó la cancelación del resto de la visita de Zelenski a la Casa Blanca y puso en tela de juicio el apoyo de Estados Unidos a Ucrania.

Unos días más tarde, Trump suspendió temporalmente la ayuda militar a Ucrania para presionar a Zelenski a buscar la paz.

30 de marzo

"No creo que vaya a incumplir su palabra. Estás hablando de Putin. No creo que vaya a incumplir su palabra. Lo conozco desde hace mucho tiempo. Siempre nos hemos llevado bien".

Hablando a bordo del Air Force One, Trump dijo que confía en que Putin cumplirá su parte de un posible acuerdo de paz. Estos comentarios fueron algunos de los últimos comentarios positivos que hizo sobre el líder del Kremlin este año.

24 de abril

"No estoy contento con los ataques rusos contra Kiev. No son necesarios y llegan en un momento muy inoportuno. Vladimir, ¡BASTA! Están muriendo 5,000 soldados a la semana. ¡Hagamos el acuerdo de paz!".

En una publicación en Truth Social, Trump reaccionaba al ataque de Rusia contra Kiev con una lluvia de misiles y drones. Fue la primera de sus escasas críticas a Putin en medio del aumento de los ataques rusos contra Ucrania.

29 de abril

"Muchos de sus ciudadanos están muriendo. Los están matando, y me siento muy mal por ello".

Trump se refirió al número de víctimas entre los ucranianos durante una entrevista con ABC News, después de reunirse con Zelenski al margen del funeral del papa Francisco. Era la primera vez que los líderes se reunían desde la disputa en el Despacho Oval y supuso un cambio en la actitud de Trump hacia el presidente ucraniano.

25 de mayo

"Siempre he tenido una muy buena relación con Vladimir Putin, de Rusia, pero algo le ha pasado. ¡Se ha vuelto completamente LOCO!".

La publicación de Trump en Truth Social dejó claro que estaba perdiendo la paciencia con Putin, mientras Moscú bombardeaba Kiev y otras ciudades con drones y misiles en intensos ataques aéreos.

25 de junio

"En realidad, fue muy amable. A veces tuvimos algunos momentos difíciles. Él fue... No podría haber sido más amable. Creo que le gustaría que esto terminara, de verdad".

Trump mantuvo una reunión a puerta cerrada con Zelenski durante la cumbre de la OTAN en La Haya. Los comentarios de Trump a los periodistas más tarde también abrieron la posibilidad de enviar misiles de defensa aérea Patriot a Ucrania.

En esta foto facilitada por el Servicio de Emergencias de Ucrania, personal de los servicios de emergencia trabaja para extinguir un incendio tras un ataque ruso en la región de Kharkiv, Ucrania, el 5 de julio de 2025. Imagen Servicio de Emergencia de Ucrania/AP

8 de julio

"Si quieres saber la verdad, Putin nos dice muchas tonterías. Siempre es muy amable, pero al final no tiene ningún sentido".

Trump también dijo que "no está contento" con Putin y que la guerra de Moscú en Ucrania está "matando a mucha gente" en ambos bandos. Los comentarios de Trump durante una reunión del Gabinete se produjeron un día después de que dijera que Estados Unidos enviaría más armas a Ucrania. Fue un cambio radical después de haber anunciado anteriormente una pausa en el envío de armamento previamente aprobado a Kiev, una decisión tomada en medio de la preocupación de que las reservas militares estadounidenses hubieran disminuido demasiado.

13 de julio

"Estoy muy decepcionado con el presidente Putin. Creía que hablaba en serio. Habla con tanta belleza y luego bombardea a la gente por la noche. Eso no nos gusta.".

Las declaraciones de Trump a los periodistas se produjeron mientras Rusia intensificaba los ataques aéreos contra Ucrania.

14 de julio

"No quiero decir que sea un asesino, pero es un tipo duro. Lo ha demostrado a lo largo de los años. Ha engañado a mucha gente antes".

Trump presionó más a Putin durante una reunión en el Despacho Oval con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Dijo que si no se llegaba a un acuerdo para poner fin a la guerra en un plazo de 50 días, Estados Unidos impondría "aranceles secundarios" a los socios comerciales de Rusia para intentar aislar a Moscú.

Trump y Rutte también hablaron de un renovado canal para las armas estadounidenses. Los aliados europeos planean comprar equipo militar para transferirlo a Ucrania.

11 de agosto

"Me llevo bien con Zelensky, pero, ya sabes, no estoy de acuerdo con lo que ha hecho, muy, muy en desacuerdo. Esta es una guerra que nunca debería haber ocurrido".

Trump descartó la idea de que Zelenski se uniera a la cumbre con Putin, declarando que el presidente ucraniano había asistido a "muchas reuniones" sin lograr detener la guerra que Rusia había iniciado.

También arremetió contra Zelenski por decir que la Constitución de Ucrania prohíbe ceder ningún territorio.

"Me molestó un poco que Zelensky dijera: 'Bueno, tengo que obtener la aprobación constitucional'. Quiero decir, ¿tiene aprobación para entrar en guerra y matar a todo el mundo, pero necesita aprobación para hacer un intercambio de territorios? Porque habrá algún intercambio de territorios".

Trump también señaló que "me pareció muy respetuoso que el presidente de Rusia viniera a nuestro país en lugar de que nosotros fuéramos al suyo o incluso a un tercer lugar".

