El riesgo de dejar a Zelensky fuera de la cumbre entre Putin y Trump para negociar la paz entre Rusia y Ucrania

La anunciada cumbre entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia en Alaska para negociar este viernes sobre Ucrania ha logrado encender una mínima esperanza por llegar al flin de un conflicto que comenzó tras la invasión de Moscú hace ya más de tres años y medio.

El encuentro entre Vladimir Putin y Donald Trump será el primero entre los líderes de ambos países desde 2021. Pese a ello, expertos no esperan grandes avances de esta reunión, debido en buena parte a un claro motivo: el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, no ha sido invitado.

La inquietud generada tras anunciarse su exclusión llevó este lunes a Trump a tratar de calmar las críticas y a asegurar que el del viernes será solo un “encuentro exploratorio” para saber si Putin estaría dispuesto a llegar a un acuerdo, pero en el que no se tomarán decisiones.

“Voy a hablar con Vladimir Putin y le voy a decir: ‘Tienes que terminar esta guerra, tienes que terminarla'”, dijo Trump sobre la próxima reunión sin Zelensky.

De hecho, el estadounidense aseguró que tras la cumbre del viernes planea concretar un nuevo encuentro en el que, esta vez sí, estaría el presidente ucraniano.

“El próximo encuentro será entre Zelensky y Putin, o Zelensky, Putin y yo. Estaré ahí si lo necesitan, pero quiero que haya una reunión entre los dos líderes”, afirmó ante la prensa.

Las críticas a negociar la paz en Ucrania... sin Ucrania

La ausencia de Ucrania de la cumbre de Alaska provocó las críticas, tanto de Kiev como de Europa, por el temor a que Washington y Moscú aspiren a decidir por sí solos el futuro del país ocupado y puedan forzar compromisos inaceptables.

El gran riesgo de no contar con Zelensky es el hecho de que Ucrania difícilmente aceptaría cualquier tipo de medida o acuerdo adoptado sin su participación y, de hecho, el líder ucraniano volvió a advertir contra ceder ante cualquier exigencia de Putin sin su visto bueno.

Trump aseguró este lunes que tanto Ucrania como Rusia tendrían que aceptar cederse mutuamente parte de sus territorios.

“Rusia ha ocupado una gran parte de Ucrania. Han ocupado algunos territorios muy importantes. Vamos a intentar recuperar parte de ese territorio para Ucrania”, declaró, a la vez que reiteró que Ucrania también tendría que ceder parte del terreno conquistado por su enemigo.

"Habrá intercambio de tierras. Lo sé por Rusia y por las conversaciones con todos. Para bien, por el bien de Ucrania. Cosas buenas, no malas. También algunas malas para ambos", dijo Trump.

"Rusia se niega a detener los asesinatos y, por lo tanto, no debe recibir ninguna recompensa ni beneficio. Y esta no es solo una postura moral, sino racional", respondió Zelensky este lunes. "Las concesiones no convencen a un asesino", añadió en un comunicado.

Zelensky ya insistió durante el fin de semana en que cualquier reunión sin su participación no conseguirá nunca encontrar una solución al conflicto bélico.

“Los ucranianos no cederán sus tierras al ocupante”, dijo el sábado. “Cualquier decisión en nuestra contra, cualquier decisión sin Ucrania, también es una decisión contra la paz. No logrará nada”, agregó, añadiendo que la guerra “no puede terminar sin nosotros, sin Ucrania”.

Zelensky afirmó que Ucrania estaba “lista para tomar decisiones reales que puedan traer la paz”, pero añadió que debería ser una “paz digna”, sin dar más detalles.

Europa apoya a Ucrania y su presencia en cualquier negociación con Rusia

Ucrania ha encontrado su principal respaldo entre los líderes europeos, que el domingo llamaron a mantener la presión sobre Rusia y a incluir a Ucrania en las negociaciones de paz.

"Cualquier acuerdo entre EEUU y Rusia debe incluir a Ucrania y a la Unión Europea, ya que se trata de la seguridad de Ucrania y de toda Europa", dijo en un comunicado la jefa de la diplomacia del bloque, Kaja Kallas, recordando que "el derecho internacional es claro: todos los territorios ocupados temporalmente pertenecen a Ucrania".

"Aplaudimos el trabajo del presidente Trump por detener la masacre en Ucrania" y "estamos listos para apoyar ese trabajo en el plano diplomático, además de mantener nuestro sustancial apoyo militar y financiero a Ucrania", así como "manteniendo e imponiendo medidas restrictivas contra la Federación Rusa", indicaron los líderes europeos.

El lunes se confirmó que Trump mantendrá una conversación previa con líderes europeos y Zelensky dos días antes de la reunión en Alaska, a iniciativa del gobierno de Alemania.

“Voy a recabar las ideas de todos, para ir a la reunión completamente preparado”, afirmó Trump. “Quizá podamos llegar a un alto el fuego muy pronto”.

Qué expectativas tiene Putin de su reunión con Trump en Alaska

Analistas coinciden en que Putin ve esta reunión con Trump como una oportunidad para consolidar las ganancias territoriales de Rusia, mantener a Ucrania fuera de la OTAN e impedir que acoja tropas occidentales para que Moscú pueda reintegrar gradualmente al país bajo su dominio.

En cierto modo, la reunión supone un respaldo diplomático para Putin, aislado internacionalmente en gran medida desde el inicio de la invasión.

Moscú intenta presentar los renovados contactos con EEUU como la relación de dos superpotencias que buscan resolver diversos problemas globales, siendo Ucrania solo uno de ellos.

Zelensky insiste en que cualquier acuerdo de paz debe incluir sólidas garantías de seguridad para Kiev, a fin de protegerla de futuras agresiones rusas.

Putin, por su parte, ha advertido a Ucrania que enfrentará condiciones más difíciles para la paz a medida que las tropas rusas avancen hacia otras regiones para construir lo que describe como una "zona de amortiguación".

Algunos observadores apuntan a que Rusia podría intercambiar esas recientes ganancias por territorio aún bajo control ucraniano en las cuatro regiones anexadas por Moscú durante estos años de guerra.

