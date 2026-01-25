Venezuela Presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, rechaza las órdenes de Washington sobre políticos en su país También expresó que quería que la política venezolana resolviera sus divergencias y sus conflictos internos.



Video Delcy Rodríguez habría aceptado colaborar con gobierno de Trump antes de captura de Maduro: The Guardian

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, defendió el diálogo anunciado por su Administración como una forma de resolver las "divergencias" y "conflictos internos".

Asimismo, mencionó que “ya basta de las órdenes de Washington sobre políticos en Venezuela”.

Trump busca no repetir la misma historia

De acuerdo con el politólogo Benigno Alarcón, explicó que Trump busca no repetir "errores" pasados como en Irak, donde Estados Unidos eliminó a los miembros del partido de Sadam Huseín del gobierno y se encontró con un país ingobernable.

"El problema básicamente es que tú tengas unas instituciones que respondan al Estado y no a una facción", mencionó a la agencia de noticias AFP.

Trump mantiene sus opciones abiertas con la oposición. Dijo el pasado martes que quería "involucrar" a la jefa de la oposición venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

Delcy Rodríguez llama a "alcanzar acuerdos" con la oposición en Venezuela

Este sábado, la presidenta interina de Venezuela llamó a dialogar con la oposición para alcanzar "acuerdos" de paz, tres semanas después del derrocamiento de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

"No puede haber diferencias políticas ni partidistas cuando se trata de la paz en Venezuela", dijo Rodríguez en la televisión estatal.