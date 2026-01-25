Venezuela

Presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, rechaza las órdenes de Washington sobre políticos en su país

También expresó que quería que la política venezolana resolviera sus divergencias y sus conflictos internos.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Delcy Rodríguez habría aceptado colaborar con gobierno de Trump antes de captura de Maduro: The Guardian

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, defendió el diálogo anunciado por su Administración como una forma de resolver las "divergencias" y "conflictos internos".

Asimismo, mencionó que “ya basta de las órdenes de Washington sobre políticos en Venezuela”.

PUBLICIDAD

También expresó que quería que la política venezolana resolviera sus divergencias y sus conflictos internos.

Más sobre Venezuela

Al menos 80 presos políticos son liberados en Venezuela, asegura ONG
1 mins

Al menos 80 presos políticos son liberados en Venezuela, asegura ONG

Mundo
Venezolanos en Colombia se manifiestan para exigir la liberación de presos políticos en Venezuela
1 mins

Venezolanos en Colombia se manifiestan para exigir la liberación de presos políticos en Venezuela

Mundo
Precios del petróleo se desploman ante relajamiento de tensiones entre Estados Unidos e Irán
1 mins

Precios del petróleo se desploman ante relajamiento de tensiones entre Estados Unidos e Irán

Mundo
Venezuela anuncia la liberación de presos políticos, nacionales y extranjeros, sin especificar cifra
1:17

Venezuela anuncia la liberación de presos políticos, nacionales y extranjeros, sin especificar cifra

Mundo
Imágenes de la captura de un buque petrolero en aguas del Caribe vinculado a Venezuela
0:46

Imágenes de la captura de un buque petrolero en aguas del Caribe vinculado a Venezuela

Mundo
Así cambió el discurso de Delcy Rodríguez: de la detención de Maduro a liderar Venezuela
2:33

Así cambió el discurso de Delcy Rodríguez: de la detención de Maduro a liderar Venezuela

Mundo
En un minuto: Identifican a la primera víctima del incendio de Año Nuevo en los Alpes suizos
1:13

En un minuto: Identifican a la primera víctima del incendio de Año Nuevo en los Alpes suizos

Mundo
María Corina Machado confirma que va camino a Oslo para eventos del Premio Nobel de la Paz
1:05

María Corina Machado confirma que va camino a Oslo para eventos del Premio Nobel de la Paz

Mundo
En un minuto: María Corina Machado viaja a Oslo aunque no llegó a la ceremonia del Nobel
1:07

En un minuto: María Corina Machado viaja a Oslo aunque no llegó a la ceremonia del Nobel

Mundo
Así es el portaaviones más grande del mundo que EEUU planea enviar al Caribe
1:08

Así es el portaaviones más grande del mundo que EEUU planea enviar al Caribe

Mundo

Trump busca no repetir la misma historia

De acuerdo con el politólogo Benigno Alarcón, explicó que Trump busca no repetir "errores" pasados como en Irak, donde Estados Unidos eliminó a los miembros del partido de Sadam Huseín del gobierno y se encontró con un país ingobernable.

"El problema básicamente es que tú tengas unas instituciones que respondan al Estado y no a una facción", mencionó a la agencia de noticias AFP.

Trump mantiene sus opciones abiertas con la oposición. Dijo el pasado martes que quería "involucrar" a la jefa de la oposición venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

Delcy Rodríguez llama a "alcanzar acuerdos" con la oposición en Venezuela

Este sábado, la presidenta interina de Venezuela llamó a dialogar con la oposición para alcanzar "acuerdos" de paz, tres semanas después del derrocamiento de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

"No puede haber diferencias políticas ni partidistas cuando se trata de la paz en Venezuela", dijo Rodríguez en la televisión estatal.


ALM

Relacionados:
VenezuelaNoticiasPresos Políticos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
El hilo rojo
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX