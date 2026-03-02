Irán

Así son los bombarderos furtivos B-2 que atacan objetivos en Irán

El objetivo principal del B-2 en este conflicto ha sido la infraestructura con blindaje, según el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Los ataques más duros están por venir: Marco Rubio al hablar sobre operación en Irán

Desde el inicio de las operaciones conjuntas entre Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero de 2026, el B-2 Spirit se ha puesto en el centro de atención como la pieza central de la estrategia estadounidense para desmantelar las capacidades bélicas del régimen iraní.

Mientras que los cazas F-35 y F-22 operan en misiones de superioridad aérea, el B-2 se ha estado usando para atacar las instalaciones subterráneas de misiles balísticos, según han dado a conocer mandos militares entrevistados tras la operación realizada en junio de 2025.

PUBLICIDAD

Más sobre Irán

Así son los jets de Estados Unidos que derribó Kuwait: Características de los F-15E Strike Eagles
2 mins

Así son los jets de Estados Unidos que derribó Kuwait: Características de los F-15E Strike Eagles

Estados Unidos
Alertas de viaje luego de ataques a Irán: ¿A dónde piden no viajar?
2 mins

Alertas de viaje luego de ataques a Irán: ¿A dónde piden no viajar?

Estados Unidos
Trump lanza ultimátum a Guardia Revolucionaria de Irán: "Depongan sus armas o tendrán una muerte segura"
2 mins

Trump lanza ultimátum a Guardia Revolucionaria de Irán: "Depongan sus armas o tendrán una muerte segura"

Estados Unidos
Mayoría de los estadounidenses rechazan ataque de EEUU e Israel contra Irán
2 mins

Mayoría de los estadounidenses rechazan ataque de EEUU e Israel contra Irán

Estados Unidos
Trump habla con líderes de Israel, Baréin y Emiratos Árabes Unidos
1 mins

Trump habla con líderes de Israel, Baréin y Emiratos Árabes Unidos

Estados Unidos
Trump confirma la destrucción de nueve buques de guerra iranís
2 mins

Trump confirma la destrucción de nueve buques de guerra iranís

Estados Unidos
EEUU, Israel e Irán cara a cara: No habrá cese al fuego e intercambian amenazas ante la ONU
2 mins

EEUU, Israel e Irán cara a cara: No habrá cese al fuego e intercambian amenazas ante la ONU

Estados Unidos
EEUU niega que 50 militares estadounidenses hayan muerto en contraataque de Irán
2 mins

EEUU niega que 50 militares estadounidenses hayan muerto en contraataque de Irán

Estados Unidos
Marco Rubio viajará a Israel luego de que EEUU pidió a sus ciudadanos salir del país de Medio Oriente
3 mins
ÚLTIMA HORA

Marco Rubio viajará a Israel luego de que EEUU pidió a sus ciudadanos salir del país de Medio Oriente

Estados Unidos
Trump desmiente divisiones en su mando militar y lanza advertencia a Irán: "Si hay guerra, será una victoria fácil"
1 mins

Trump desmiente divisiones en su mando militar y lanza advertencia a Irán: "Si hay guerra, será una victoria fácil"

Estados Unidos

El objetivo principal del B-2 en este conflicto ha sido la infraestructura con blindaje, según el Comando Central de Estados Unidos ( CENTCOM).

Video Tensiones en Medio Oriente: Ofensiva de Israel contra Líbano deja más de 50 muertos

Según el fabricante, los B-2 usan bombas de 2,000 libras, municiones guiadas por precisión diseñadas para penetrar estructuras reforzadas.

Además, cada aeronave, tiene capacidad de carga que puede transportar hasta 40,000 libras de armamento, lo que le permite atacar múltiples sitios de lanzamiento de misiles en una sola pasada.

En la Operación Epic Fury (Furia Épica), el uso del B-2 se ha estado usando porque es el único avión en el inventario mundial capaz de transportar grandes cantidades de municiones antibúnker a distancias intercontinentales al ser invisible a los radares.

Mientras que los ataques israelíes se han centrado en el norte de Irán y en objetivos de liderazgo (incluyendo el complejo de Teherán donde falleció el líder supremo), el rol de los B-2 estadounidenses ha sido destruir los misiles antes de que puedan ser lanzados contra Israel o las bases de Estados Unidos en el Golfo.

Mira también:

Relacionados:
IránGuerraEjército de los Estados Unidos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Borrón y vida nueva
El Mochaorejas
Gratis
Tráiler: Polen
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX