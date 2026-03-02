Irán Así son los bombarderos furtivos B-2 que atacan objetivos en Irán El objetivo principal del B-2 en este conflicto ha sido la infraestructura con blindaje, según el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).

Video Los ataques más duros están por venir: Marco Rubio al hablar sobre operación en Irán

Desde el inicio de las operaciones conjuntas entre Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero de 2026, el B-2 Spirit se ha puesto en el centro de atención como la pieza central de la estrategia estadounidense para desmantelar las capacidades bélicas del régimen iraní.

Mientras que los cazas F-35 y F-22 operan en misiones de superioridad aérea, el B-2 se ha estado usando para atacar las instalaciones subterráneas de misiles balísticos, según han dado a conocer mandos militares entrevistados tras la operación realizada en junio de 2025.

PUBLICIDAD

El objetivo principal del B-2 en este conflicto ha sido la infraestructura con blindaje, según el Comando Central de Estados Unidos ( CENTCOM).

Video Tensiones en Medio Oriente: Ofensiva de Israel contra Líbano deja más de 50 muertos

Según el fabricante, los B-2 usan bombas de 2,000 libras, municiones guiadas por precisión diseñadas para penetrar estructuras reforzadas.

Además, cada aeronave, tiene capacidad de carga que puede transportar hasta 40,000 libras de armamento, lo que le permite atacar múltiples sitios de lanzamiento de misiles en una sola pasada.

En la Operación Epic Fury (Furia Épica), el uso del B-2 se ha estado usando porque es el único avión en el inventario mundial capaz de transportar grandes cantidades de municiones antibúnker a distancias intercontinentales al ser invisible a los radares.

Mientras que los ataques israelíes se han centrado en el norte de Irán y en objetivos de liderazgo (incluyendo el complejo de Teherán donde falleció el líder supremo), el rol de los B-2 estadounidenses ha sido destruir los misiles antes de que puedan ser lanzados contra Israel o las bases de Estados Unidos en el Golfo.