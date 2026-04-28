Narcotráfico Monjes budistas son detenidos en aeropuerto de Sri Lanka con más de 110 kg de cannabis Los 22 detenidos regresaban de Tailandia y cada uno llevaba maletas con más de cinco kilos de droga, escondida en compartimentos de doble fondo diseñados para evadir los controles aeroportuarios

Video Culmina caminata por la paz: Monjes budistas llegan a Washington tras recorrer 2,300 millas

En Sri Lanka fueron detenidos 22 monjes budistas en el Aeropuerto Internacional Bandaranaike, en Colombo, luego de que las autoridades descubrieran que transportaban más de 1 10 kilogramos de cannabis ocultos en su equipaje.

El caso no solo sorprendió por la cantidad asegurada, sino por el perfil de los implicados y ya es considerado el decomiso más grande registrado en esa terminal aérea.

PUBLICIDAD

Los detenidos regresaban de Tailandia, viaje que realizaron el 22 de abril con boletos pagados por un patrocinador, según las investigaciones. A su llegada, cada uno llevaba maletas con más de cinco kilos de droga, escondida en compartimentos de doble fondo diseñados para evadir los controles aeroportuarios.

La operación se concretó gracias a una alerta confidencial que permitió a la policía interceptarlos y revisar su equipaje. En total, la droga incautada tiene un valor superior a 3.45 millones de dólares.

Video Atropellan a dos monjes budistas que participaban en una caminata por la paz en el sureste de Texas

Indagan si los monjes pertenecer a redes de narcotráfico

Este hecho marca la primera vez que monjes budistas son detenidos en ese aeropuerto por tráfico de estupefacientes. Ahora, la Oficina de Narcóticos investiga si el grupo está vinculado con redes locales de narcotráfico.

Los implicados serán presentados ante el Tribunal de Magistrados de Negombo, en un país donde los delitos de drogas se castigan con severidad y pueden derivar en largas penas de prisión.