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Ataque con cuchillo en barrio judío de Londres deja dos heridos; el agreso fue detenido en Golders Green

El primer ministro Keir Starmer calificó lo ocurrido como “profundamente preocupante” y subrayó la importancia de respaldar la investigación en curso; advirtió que incidentes similares han aumentado recientemente

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Por:N+ Univision
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Un ataque con arma blanca dejó a dos personas heridas en un barrio del norte de Londres con una importante presencia de la comunidad judía, lo que generó alarma entre residentes y organizaciones locales. De acuerdo con grupos comunitarios, un individuo fue detenido tras el incidente ocurrido en la zona de Golders Green.

Hombre ataca con cuchillo a judíos

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La organización de vigilancia Shomrim reportó que el agresor fue visto corriendo por una de las principales avenidas del vecindario mientras portaba un cuchillo, intentando atacar a transeúntes judíos. Según su versión, miembros del propio grupo lograron interceptarlo y retenerlo hasta la llegada de las autoridades.

Por su parte, el Community Security Trust confirmó que un hombre fue arrestado en relación con el apuñalamiento. Sin embargo, hasta el momento no ha habido un posicionamiento oficial por parte de la policía sobre los detalles del caso.

Escala violencia contra comunidad judía

El primer ministro Keir Starmer calificó lo ocurrido como “profundamente preocupante” y subrayó la importancia de respaldar la investigación en curso. También advirtió sobre la necesidad de enfrentar este tipo de delitos, en un contexto donde incidentes similares han aumentado recientemente.

“Los ataques contra nuestra comunidad judía son ataques contra Gran Bretaña... La comunidad judía de Londres ha sido el objetivo de una serie de impactantes ataques antisemitas. No debe haber absolutamente ningún lugar para el antisemitismo en la sociedad”, afirmó Starmer.

El hecho ocurre tras varios ataques incendiarios contra instalaciones vinculadas a la comunidad judía en la misma zona, incluyendo una sinagoga y vehículos de una organización benéfica. Aunque no se registraron heridos en esos episodios, las autoridades antiterroristas analizan posibles conexiones con actores extranjeros. Diversos sospechosos ya han sido detenidos en relación con esos hechos.

Video Lo mejor de N+ Univision de la mañana | miércoles 29 de abril de 2026
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