Influencer ‘Tiktoker’ se compromete a “crear fundación” para los therian: “Los queremos libres y seguros” El ‘tiktoker’ Carlos Name se comprometió a crear una fundación para los therian. En días recientes, este término se ha viralizado en redes ya que algunas personas se sienten identificadas con especies animales y adoptan sus conductas.



Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.



Video Eduardo Verástegui arremete en contra de “los loquitos de los therians”

El ‘tiktoker’ Carlos Name se comprometió a “crear una fundación” para los therian, quienes, según El País, son personas que “se identifican, en un plano psicológico o espiritual, con un animal no humano”.

De acuerdo con un video publicado en TikTok, el creador de contenido se dijo dispuesto a proteger los derechos de los therian, quienes “andan jugando” sin hacerle daño a nadie.

PUBLICIDAD

“Absolutamente todos los therian merecen respeto y yo me comprometo a crear una fundación ante notario público para defender los therian rights y a ver, no le hacen daño a nadie, andan jugando y persiguiéndose en el césped, andan por allá oliéndose las colas, viviendo su momento, siendo libres”, dijo el 17 de febrero.

“A mí en lo personal me gusta mucho su estilo de vida y su performance. Y a ver, no importa si son therian, furros, mascotas, lo que sean, siguen siendo seres humanos y tienen derecho a vestirse como se les dé la regalada gana y si a ti un therian te quita la paz y te perturba, qué mente tan débil tienes”, agregó.

Name también se manifestó contra quienes dicen que los therian “tienen problemas mentales”. Asimismo, señaló que, aunque su comportamiento no debería afectar a nadie, no está de acuerdo con aquellos therian que han comenzado a “morder niños”.

“A ver, qué autoridad, ya sea moral, clínica o psiquiátrica tiene un influencer para decir que alguien tiene un problema mental. Si a mí una persona viene y actúa como perro, zorro, pantera, caracol, no me afecta, no me quita el sueño, me da totalmente lo mismo”, dijo.

“Eso sí, los que tienen la máscara de zorro y te ladran, eso sí no, ahí sí no se puede y tampoco estoy de acuerdo con los therian (…) que están mordiendo a los niños. Pero siempre hay que apoyar la autenticidad que distingue a esas personas del resto de los demás, así que vivan los therians, los queremos libres y seguros”, sentenció.

Carlos Name. Imagen Carlos Name / Instagram

¿Quién es el ‘influencer’ Carlos Name?

Carlos Name alcanzó la fama en 2019 tras exponer en video supuestos sucesos extraños y leyendas urbanas como el castillo de vampiros, el hangar espacial abandonado y las sirenas que supuestamente habitan en la casa de Cantinflas.

PUBLICIDAD

Esta investigación fue desmentida por el nieto de Cantinflas, quien aseguró que todo lo narrado en sus videos eran “mentiras”.

“Soy Mario Moreno, soy nieto de Cantinflas, y vengo a aclarar las mentiras que has dicho en tus últimos videos sobre la casa de mi abuelo en Acapulco; me encanta tu creatividad, pero esta vez sí te pasaste”, dijo.