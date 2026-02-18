Influencer

‘Tiktoker’ se compromete a “crear fundación” para los therian: “Los queremos libres y seguros”

El ‘tiktoker’ Carlos Name se comprometió a crear una fundación para los therian. En días recientes, este término se ha viralizado en redes ya que algunas personas se sienten identificadas con especies animales y adoptan sus conductas.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
add
Síguenos en Google
Video Eduardo Verástegui arremete en contra de “los loquitos de los therians”

El ‘tiktoker’ Carlos Name se comprometió a “crear una fundación” para los therian, quienes, según El País, son personas que “se identifican, en un plano psicológico o espiritual, con un animal no humano”.

De acuerdo con un video publicado en TikTok, el creador de contenido se dijo dispuesto a proteger los derechos de los therian, quienes “andan jugando” sin hacerle daño a nadie.

PUBLICIDAD

“Absolutamente todos los therian merecen respeto y yo me comprometo a crear una fundación ante notario público para defender los therian rights y a ver, no le hacen daño a nadie, andan jugando y persiguiéndose en el césped, andan por allá oliéndose las colas, viviendo su momento, siendo libres”, dijo el 17 de febrero.

“A mí en lo personal me gusta mucho su estilo de vida y su performance. Y a ver, no importa si son therian, furros, mascotas, lo que sean, siguen siendo seres humanos y tienen derecho a vestirse como se les dé la regalada gana y si a ti un therian te quita la paz y te perturba, qué mente tan débil tienes”, agregó.

Más sobre Influencer

La Tigresa del Oriente afirma ser “la primera therian” de la historia: esto dijo
2 mins

La Tigresa del Oriente afirma ser “la primera therian” de la historia: esto dijo

Univision Famosos
Arrestan a dos presuntos implicados en secuestro de 'La Nicholette': esto encontraron en el lugar
2 mins

Arrestan a dos presuntos implicados en secuestro de 'La Nicholette': esto encontraron en el lugar

Univision Famosos
Isabella Ladera responde a quien le dice que está "preocupada por su cambio físico" ante el embarazo
2 mins

Isabella Ladera responde a quien le dice que está "preocupada por su cambio físico" ante el embarazo

Univision Famosos
‘Influencer’ Andrea Cuadros informa que perdió al bebé que esperaba: “Aún estoy procesándolo”
0:50

‘Influencer’ Andrea Cuadros informa que perdió al bebé que esperaba: “Aún estoy procesándolo”

Univision Famosos
Lele Pons responde de quién heredó su bebé los ojos azules: ni ella ni Guaynaa los tienen así
0:56

Lele Pons responde de quién heredó su bebé los ojos azules: ni ella ni Guaynaa los tienen así

Univision Famosos
Famosa ‘influencer’ se pone a ver otro show en pleno medio tiempo de Bad Bunny y “pierde” seguidores
0:51

Famosa ‘influencer’ se pone a ver otro show en pleno medio tiempo de Bad Bunny y “pierde” seguidores

Univision Famosos
'La Nicholette' narra lo que vivió tras ser liberada por secuestradores: "Me toca empezar de cero"
2 mins

'La Nicholette' narra lo que vivió tras ser liberada por secuestradores: "Me toca empezar de cero"

Univision Famosos
Chavi revela por qué no está casado con Antonia de ‘Los Chicaneros’ tras supuesta separación
0:58

Chavi revela por qué no está casado con Antonia de ‘Los Chicaneros’ tras supuesta separación

Univision Famosos
‘La Nicholette’ dice cómo está tras su presunta privación de la libertad: esto comparte la ‘influencer’
0:59

‘La Nicholette’ dice cómo está tras su presunta privación de la libertad: esto comparte la ‘influencer’

Univision Famosos
Localizan con vida a 'la influencer' La Nicholette tras haber sido privada de su libertad
1 mins

Localizan con vida a 'la influencer' La Nicholette tras haber sido privada de su libertad

Univision Famosos

Name también se manifestó contra quienes dicen que los therian “tienen problemas mentales”. Asimismo, señaló que, aunque su comportamiento no debería afectar a nadie, no está de acuerdo con aquellos therian que han comenzado a “morder niños”.

“A ver, qué autoridad, ya sea moral, clínica o psiquiátrica tiene un influencer para decir que alguien tiene un problema mental. Si a mí una persona viene y actúa como perro, zorro, pantera, caracol, no me afecta, no me quita el sueño, me da totalmente lo mismo”, dijo.

“Eso sí, los que tienen la máscara de zorro y te ladran, eso sí no, ahí sí no se puede y tampoco estoy de acuerdo con los therian (…) que están mordiendo a los niños. Pero siempre hay que apoyar la autenticidad que distingue a esas personas del resto de los demás, así que vivan los therians, los queremos libres y seguros”, sentenció.

Carlos Name.
Carlos Name.
Imagen Carlos Name / Instagram

¿Quién es el ‘influencer’ Carlos Name?

Carlos Name alcanzó la fama en 2019 tras exponer en video supuestos sucesos extraños y leyendas urbanas como el castillo de vampiros, el hangar espacial abandonado y las sirenas que supuestamente habitan en la casa de Cantinflas.

PUBLICIDAD

Esta investigación fue desmentida por el nieto de Cantinflas, quien aseguró que todo lo narrado en sus videos eran “mentiras”.

“Soy Mario Moreno, soy nieto de Cantinflas, y vengo a aclarar las mentiras que has dicho en tus últimos videos sobre la casa de mi abuelo en Acapulco; me encanta tu creatividad, pero esta vez sí te pasaste”, dijo.

“El álbum falso parece un collage con imágenes random que pudiste haber sacado de cualquier lugar. Te propongo algo, si tan seguro estás de las cosas que estás diciendo, vamos juntos, te invito a la casa”, sentenció.

Relacionados:
InfluencerFamososCelebridadesPLN 26

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Tráiler: Premio lo Nuestro 2026
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX