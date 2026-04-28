Guerra

A 22 años de Abu Ghraib: las fotos que expusieron abusos de soldados estadounidenses en Irak

El 28 de abril de 2004, el programa 60 Minutes II de la cadena CBS emitió un reportaje con fotografías que mostraban a detenidos iraquíes sometidos a humillaciones, abusos físicos y tortura

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Por:N+ Univision
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Video El escándalo que cimbra al ejército israelí por el video de un abuso sexual a un prisionero palestino

Este 28 de abril de 2026 se cumplen 22 años de la difusión de las primeras imágenes que revelaron abusos contra prisioneros en la cárcel de Abu Ghraib, un caso que marcó a la política exterior de Estados Unidos y generó condena internacional.

El 28 de abril de 2004, el programa 60 Minutes II de la cadena CBS emitió un reportaje con fotografías que mostraban a detenidos iraquíes sometidos a humillaciones, abusos físicos y tortura por parte de militares estadounidenses.

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Las imágenes, tomadas en 2003 dentro de la prisión, exhibían prácticas como desnudez forzada, amenazas y maltrato físico.

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La difusión provocó una investigación del Departamento de Defensa de Estados Unidos y derivó en procesos judiciales contra varios soldados. Entre los casos más conocidos estuvo el de Lynndie England, quien fue condenada por su participación en los abusos.

El escándalo impactó la percepción global de la intervención estadounidense en Irak y abrió un debate sobre las políticas de detención e interrogatorio durante la llamada "guerra contra el terrorismo".

A más de dos décadas, Abu Ghraib sigue siendo un referente de violaciones a los derechos humanos en contextos de conflicto armado y un recordatorio de los l ímites legales y éticos en operaciones militares.

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