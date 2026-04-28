Rey Carlos III El rey Carlos III insiste en el mensaje de la reconciliación y renovación durante su discurso ante el Congreso Carlos III ofreció un discurso ante los legisladores, lo cual es un acontecimiento significativo porque es la segunda vez en la historia en que un monarca británico habla frente al Congreso

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Este martes 28 de abril, el presidente Donald Trump y el rey Carlos III dieron por iniciada la jornada de diplomacia en Washington, con el objetivo de fortalecer los vinculos entre Reino Unido y Estados Unidos.

El Rey Carlos ofreció un discurso ante los legisladores, lo cual es un acontecimiento significativo porque es la segunda vez en que un rey británico habla frente al Congreso. En 1991, fue la única vez que sucedió, con su madre, la reina Isabel II.

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Cabe destacar, que la visita real está concebida como una celebración del 250.º aniversario de la independencia de Estados Unidos. A continuación te contamos cómo se desarrolla el evento.

¿Qué dijo el rey Carlos III?

El rey Carlos III comenzó su discurso a las 3:09 pm, primordialmente agradeciendo a los estadounidenses por darle la bienvenida a su país para conmemorar el quincuagésimo aniversario de la Declaración de Independencia.

"Como dijo Oscar Wilde: 'Hoy en día tenemos prácticamente todo en común con Estados Unidos, excepto, por supuesto, el idioma", expresó.

El rey habló sobre el tiroteo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca y las divisiones dentro de los Estados Unidos y remarcó que tales actos de violencia jamás tendrán éxito.

Además dijo que cuando se dirige al Parlamento, en Gran Bretaña siguen una tradición ancestral, la cual es que toman a un miembro del Parlamento como “rehen” hasta que él regrese sano y salvo.

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"Hoy en día, cuidamos muy bien a nuestros huéspedes, hasta el punto de que a menudo no quieren irse", bromeó el monarca.

El monarca afirmó que, aunque las colonias americanas se independizaron, aún hay un valor democrático compartido que los americanos heredaron a ellos.

Carlos citó al presidente Donald Trump, diciendo que "el vínculo de parentesco e identidad entre Estados Unidos y el Reino Unido no tiene precio y es eterno. Es irremplazable e irrompible".

De igual manera, Carlos dio a conocer que esta es su vigésima visita a Estados Unidos, sin embargo, esta es su primera como rey.

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El rey comentó que esta ciudad simboliza para ellos un periodo de su historia compartida o lo que Charles Dickens llamó "la historia de dos Georges". Se refirió a los padres fundadores diciendo que eran unos rebeldes audaces e imaginativos con una causa.

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"Hace 250 años al equilibrar fuerzas en pugna y extraer fuerzas de la diversidad, unieron a trece colonias dispares para forjar una nación".

El rey recibió una ovación de pie, después de que afirmó que el poder ejecutivo está sujeto a “controles” y “equilibrios”.

Asimismo, Carlos declaró que los fundadores de Estados Unidos transmitieron la gran herencia de la Ilustración británica, como la de los ideales que tenían una historia profunda en el derecho consuetudinario inglés y la Carta Magna.

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El monarca afirmó que el primer soberano británico en visitar Estados Unidos fue su abuelo el rey Jorge VI, en 1939.

“Las fuerzas del fascismo en Europa estaban en marcha, y tiempo atrás Estados Unidos se había unido a nosotros en la defensa de la libertad”, expresó Carlos.

Confirmó que, aunque se encuentran en una nueva era, los valores permanecen. No obstante, señaló que este ahora es un mundo más volátil y peligroso que aquel al que se refería su madre en la Cámara en 1991.

Destacó la importancia de la colaboración, y dijo que los desafíos actuales eran demasiado grandes para que una sola nación los pueda enfrentar sola.

Carlos expresó que se necesita una determinación inquebrantable para ayudar a Ucrania y luchar contra el cambio climatico. También destacó las fuerzas británicas y estadounidenses que colaboran. “Lo hacemos porque fortalecen nuestra resiliencia colectiva para el futuro, lo que garantiza la seguridad de nuestros ciudadanos para las generaciones venideras”, indicó.