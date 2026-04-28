Islam Mexicana que lleva 47 años en Irán y se convirtió al islam se une a rezos para que termine la guerra Martha Rocha relata cómo se vive el ambiente de tensión, fe y unidad entre los musulmanes por el conflicto armado en Medio Oriente

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En la ciudad de Ghom, uno de los centros religiosos más importantes de Irán, la mexicana Martha Rocha ha construido una vida durante 47 años. Hoy, en medio del conflicto armado, relata cómo se vive el ambiente de tensión, fe y unidad entre los musulmanes.

Martha camina entre los iraníes como una más. En las calles, hombres y mujeres se reúnen con la bandera nacional en mano para realizar oraciones de súplica, como muestra de solidaridad frente a la guerra con Estados Unidos e Israel. Sin embargo, la incertidumbre también marca la vida cotidiana.

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"Yo creo que a todos nos dan miedo, pero Dios es grande. Nos están atacando. Y es injusto lo que nos están haciendo y es injusto que bombardeen las escuelas, que bombardeen las mezquitas, los hospitales. La gente se enoja, ese enojo lo muestra uniéndose más", expresa la mexicana residente en Irán.

Su historia en el país comenzó en un momento complejo. Llegó junto a su esposo e hija en medio de la agitación social que derivó en la Revolución iraní, y poco después estalló la guerra que se prolongó por ocho años.

"Me vine a Irán con mi esposo y mi hija, después de dos meses empezó la guerra de ocho años, la guerra impuesta, yo tenía mucho miedo", recordó.

Con el paso del tiempo, Martha no solo se adaptó a la cultura, sino que también abrazó el Islam, encontrando en él la paz espiritual que buscaba: "Lo que yo andaba buscando realmente, con lo que sentía paz, era el islam. Yo vi a mi esposo rezar, era muy importante para él. Me fui encariñando con el islam, ya después me hice musulmana", comparte con N+ Univision.

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Sus raíces mexicanas nadie se las arranca

Ghom destaca por albergar uno de los principales centros de estudios islámicos del mundo, especialmente del islam chiíta, lo que atrae a personas interesadas en esta religión. Para Martha, este entorno fue clave en su proceso personal y espiritual.

Después de más de cuatro décadas en Irán, la mexicana ha construido una vida plena: aprendió persa, tradujo 40 libros islámicos al español y formó una familia con cinco hijos y 17 nietos.

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A lo largo de los años, asegura haber sido testigo de cambios importantes en la sociedad iraní, particularmente en el papel de las mujeres. A pesar de identificarse como musulmana, su identidad mexicana sigue intacta y muy presente en su día a día.

"Claro que extraño los frijoles, las tortillas. Soy mexicana, pongo mi música mexicana", asegura.