Corea del Norte prueba un nuevo misil de crucero alardeando de mayor capacidad nuclear

Video Corea del Norte prueba un misil de crucero en medio de crecientes tensiones con EEUU y sus vecinos

Corea del Norte confirmó este jueves su primera prueba de vuelo de un nuevo misil de crucero con el que podría ampliar sus capacidades militares en medio de las crecientes tensiones con Estados Unidos y sus vecinos.

El informe en los medios estatales llegó un día después de que el ejército de Corea del Sur dijera que había detectado que Corea del Norte había lanzado varios misiles de crucero hacia aguas frente a su costa occidental. No proporcionó de inmediato más detalles sobre la cantidad de misiles disparados o sus características de vuelo.

La agencia oficial de noticias Corea del Norte reportó que el misil Pulhwasal-3-31 sigue en fase de desarrollo y que el lanzamiento no representa una amenaza para los vecinos. Describió el misil como “estratégico”, lo que implica una intención de equiparlos con armas nucleares.

A diferencia de los misiles balísticos, las pruebas con misiles de crucero en Corea del Norte no están vetadas por las sanciones de Naciones Unidas. Los misiles de crucero, capaces de volar a baja altitud, son más difíciles de detectar e interceptar que los balísticos.

Lee Sung Joon, portavoz del Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur, dijo que los misiles volaron una distancia más corta que los lanzamientos anteriores de misiles de crucero de Corea del Norte, lo que, según dijo, sugería que el Norte estaba tratando de mejorar el rendimiento de los sistemas existentes.

Los lanzamientos de misiles de crucero fueron el segundo evento de lanzamiento conocido del año por parte de Corea del Norte, luego del lanzamiento de prueba del 14 de enero del primer misil balístico de alcance intermedio y combustible sólido del país, que reflejó sus esfuerzos por avanzar en su línea de armas dirigidas a bases militares estadounidenses en Japón y Guam.

Algunas conclusiones tras las pruebas de misiles de Corea del Norte

Yang Uk, analista del Instituto Asan de Estudios Políticos de Seúl, dijo que Corea del Norte está tratando de resaltar su diversificado arsenal de armas con capacidad nuclear para aumentar la presión sobre sus rivales.

Pero las recientes exhibiciones de nuevos sistemas de armas se produjeron en medio de una desaceleración en las pruebas de misiles balísticos de corto alcance, lo que podría indicar una escasez de inventario a medida que Corea del Norte continúa con sus supuestas transferencias de armas a Rusia, dijo Yang.

Funcionarios estadounidenses y surcoreanos han acusado a Corea del Norte de proporcionar proyectiles de artillería, misiles y otros suministros a Rusia para su guerra en Ucrania, posiblemente a cambio de asistencia económica y tecnología militar.

El líder norocoreano, Kim Jong Un, que viajó a un centro de lanzamiento espacial ruso en septiembre para una cumbre con Putin, ha estado tomando medidas agresivas para fortalecer los lazos con Moscú mientras intenta romper su aislamiento y unirse a un frente unido contra Washington.

Tanto Pyongyang como Moscú han negado que Corea del Norte estuviera enviando armas a Rusia.

Video ¿Por qué la gente aplaude desenfrenadamente cuando el líder Kim Jong Un llega?



Los misiles de crucero de Corea del Norte se encuentran entre su creciente arsenal de armas destinadas a abrumar las defensas antimisiles de Corea del Sur y Japón. Complementan la enorme gama de misiles del país, incluidos misiles balísticos intercontinentales diseñados para alcanzar el territorio continental de Estados Unidos.

Si bien las actividades de misiles de crucero de Corea del Norte no están directamente prohibidas por las sanciones de la ONU, los expertos dicen que esas armas potencialmente representan una seria amenaza para Corea del Sur y Japón. Están diseñados para ser más difíciles de detectar por radar, y Corea del Norte afirma que tienen capacidad nuclear y que su alcance es de hasta 1,200 millas, una distancia que incluiría las bases militares estadounidenses en Japón.

Desde 2021, Corea del Norte ha realizado al menos 10 rondas de pruebas de lo que describió como misiles de crucero de largo alcance disparados tanto desde tierra como desde mar.

Las tensiones entre las Coreas sigue en escalada

Las tensiones en la región han aumentado en los últimos meses a medida que Kim continúa acelerando su desarrollo de armas y haciendo provocativas amenazas de un conflicto nuclear con Estados Unidos y sus aliados asiáticos.

En respuesta, Estados Unidos, Corea del Sur y Japón han estado ampliando sus ejercicios militares combinados, que Kim condena como ensayos de invasión y ha utilizado como pretexto para intensificar aún más sus manifestaciones militares.

Existe la preocupación de que Kim pueda aumentar la presión en un año electoral en Estados Unidos y Corea del Sur.

El más reciente lanzamiento se produce mientras Corea del Sur está llevando a cabo un simulacro de infiltración de fuerzas especiales de 10 días frente a su costa este, "a la luz de graves situaciones de seguridad" con el Norte.

"Lograremos nuestra misión de infiltrarnos profundamente en el territorio enemigo y neutralizarlo completamente bajo cualquier circunstancia", dijo el comandante del ejercicio en un comunicado.

La renuncia a la reconciliación con Corea del Sur de Kim

En un informe separado, KCNA dijo que Kim, durante una reunión de dos días del partido gobernante celebrada hasta el miércoles, criticó a los funcionarios por no proporcionar suficientes "necesidades básicas de vida, incluidos condimentos, alimentos y bienes de consumo" a las personas que viven en el campo y en las ciudades menos desarrolladas.

Kim convocó la reunión para discutir un proyecto de 10 años que anunció la semana pasada para promover un desarrollo regional más equilibrado, que incluye el objetivo de construir fábricas modernas en todos los condados del país.

Imágenes satelitales analizadas por The Associated Press esta semana sugieren que Corea del Norte derribó un enorme arco en su capital que simbolizaba la reconciliación con Corea del Sur, una semana después de que Kim desestimara décadas de esperanzas de una reunificación pacífica con el sur de la península dividida por la guerra.

La semana pasada, Kim describió el monumento a Pyongyang como una “monstruosidad” y pidió su remoción, al tiempo que declaró que el Norte estaba abandonando objetivos de larga data de una unificación pacífica con Corea del Sur, país al que declaró su principal enemigo.

Kim ordenó reescribir la Constitución del Norte para definir al Sur como país extranjero hostil. Acusó a Corea del Sur de actuar como “títeres de primera clase” de los estadounidenses y repitió la amenaza de que usaría sus armas nucleares para aniquilar al Sur si lo provocaban.

En Seúl, el presidente Yoon Suk Yeol dijo a su gabinete que si el Norte llevara a cabo una provocación, su país respondería con una respuesta "varias veces más fuerte", señalando las "abrumadoras capacidades de respuesta" de su ejército.

Con información de AP y AFP.