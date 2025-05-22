El fiasco de Corea del Norte en la presentación de su nuevo buque de guerra que hizo enfurecer a Kim Jong Un

Video Las inusuales imágenes del centro de armamento nuclear publicadas por Corea del Norte

La ceremonia de botadura de un nuevo destructor naval de Corea del Norte quedó marcada por un fiasco que provocó la furia del líder Kim Jong Un.

Durante la ceremonia en el puerto de Chongjin, el destructor de 5,000 toneladas se desequilibró y el impacto dejó "algunas secciones del casco del buque aplastadas", según la Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA).

Kim, que estuvo presente en la ceremonia, culpó a los oficiales militares, científicos y operadores del astillero por un “accidente grave y acto criminal causado por absoluta negligencia, irresponsabilidad y empirismo no científico".

Kim convocó una reunión del Partido de los Trabajadores, prevista para finales de junio, para abordar sus “errores irresponsables".

KCNA no dio detalles sobre qué causó el problema o si alguien resultó herido.

Kim Jong Un busca modernizar las fuerzas armadas de Corea del Norte, incluyendo su flota naval

No es común que Corea del Norte reconozca contratiempos relacionados con el ámbito militar, pero los observadores dicen que la divulgación de la botadura fallida del buque, sugiere que Kim se toma en serio su programa de avance naval y confía en lograr finalmente sus objetivos.

En los últimos años, Kim ha llamado a modernizar las fuerzas armadas de Corea del Norte, incluyendo su flota naval. En marzo visitó las instalaciones donde están presumiblemente construyendo un submarino propulsado por energía nuclear que, en sus palabras, impulsará "radicalmente" su marina de guerra.

El hermético país comunista, sujeto a sanciones de la ONU por su programa armamentístico y nuclear, ya presentó otro destructor de 5,000 toneladas el mes pasado. Los destructores son buques de guerra que ofrecen capacidades ofensivas y defensivas.

Según el ejército surcoreano, ese destructor podría haberse desarrollado con ayuda de Rusia a cambio del despliegue de miles de soldados norcoreanos en la guerra contra Ucrania.

Corea del Norte aseguró que el buque iba equipado con "las armas más poderosas" y que estaría listo "para entrar en acción a principios del próximo año".

