Corea del Norte

Corea del Norte condena el 'domo dorado' de EEUU y teme una guerra nuclear en el espacio

En declaraciones recientes, el ministro de Relaciones Exteriores norcoreano calificó el proyecto como una amenaza directa y afirmó que podría convertir el espacio exterior en un campo de batalla nuclear. Para Pyongyang, el sistema representa un claro intento de Washington por militarizar el espacio y asegurar una superioridad militar global.

Por:
Univision y AFP
Video El 'domo dorado': Trump presenta su plan para construir un sistema antimisiles en EEUU

Corea del Norte ha expresado una fuerte oposición al plan de Estados Unidos para desarrollar el 'domo dorado', un sistema de defensa de misiles basado en el espacio.

En declaraciones recientes, el ministro de Relaciones Exteriores norcoreano calificó el proyecto como una amenaza directa y afirmó que podría convertir el espacio exterior en un campo de batalla nuclear. Para Pyongyang, el sistema representa un claro intento de Washington por militarizar el espacio y asegurar una superioridad militar global.

El 'domo dorado' es un sistema de defensa de próxima generación que incluiría interceptores, satélites y sensores diseñados para neutralizar misiles, incluso aquellos lanzados desde cualquier parte del mundo. Inspirado en el domo de hierro de Israel, este proyecto tiene un costo estimado de 175,000 millones de dólares, aunque algunos expertos advierten que podría superar esta cifra por su complejidad y la tecnología involucrada.

Lo que dijo Corea del Norte del domo dorado

Corea del Norte expresó que la construcción del 'domo dorado' era una "estrategia para la dominación unipolar" de Estados Unidos.

En un comunicado oficial, Pyongyang advirtió que el proyecto podría desatar una "guerra nuclear espacial" y acelerar la carrera armamentista en el espacio. Además, el gobierno norcoreano acusó a Washington de actuar con "autocomplacencia y arrogancia", empeñado en obtener superioridad militar total sin tener en cuenta las consecuencias globales.

Analistas consultados por AFP han señalado que el desarrollo del 'domo dorado' también obligaría a Corea del Norte a buscar nuevas formas de contrarrestar el sistema de defensa estadounidense.

China y Rusia también hablaron sobre el domo dorado

El proyecto ha suscitado preocupaciones no solo en Corea del Norte, sino también en China y Rusia, que lo ven como una amenaza a la estabilidad global.

En una declaración conjunta, ambos países calificaron el sistema como "profundamente desestabilizador". Según el Ministerio de Relaciones Exteriores chino, el proyecto pone en riesgo la estabilidad global y violaría el principio de que la seguridad de todos los países debe ser respetada.

China ha instado a Washington a abandonar el desarrollo del domo dorado para evitar que el espacio se convierta en una nueva zona de conflicto armado.

Sin embargo, tras el anuncio oficial del proyecto, Rusia ha adoptado una postura más moderada, señalando que se trata de un "asunto soberano" de Estados Unidos. No obstante, el gobierno ruso ha advertido que, aunque el sistema de defensa de misiles pueda tener un impacto limitado sobre su capacidad de disuasión nuclear, no se quedará de brazos cruzados.

El presidente ruso Vladimir Putin ha afirmado en varias ocasiones que Rusia posee sistemas estratégicos capaces de penetrar cualquier defensa aérea, incluidos los sistemas de defensa por capas como el domo dorado.

Video ¿Qué es y cuánto costaría la 'cúpula dorada', el escudo antimisiles propuesto por Trump? Te contamos
