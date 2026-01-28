Noticias ¿Por qué avanzó el Reloj del Fin del Mundo? Esto sugieren para alejar a la humanidad del abismo Científicos compartieron qué puede ayudar a alejar a la humanidad del abismo; por esta razón avanza el Reloj del Fin del Mundo

Video Reloj del Juicio Final a 85 segundos de la medianoche: La IA y el clima aceleran el riesgo global

Científicos alertaron por qué avanzó el Reloj del Fin del Mundo y sugirieron qué hacer para alejar a la humanidad del abismo, esto ocurrió en la Junta de Ciencia y Seguridad de los Científicos Atómicos.

La junta fijó a 85 segundos de la medianoche el Reloj del Juicio Final, esto ha sido lo más cerca que ha estado de la catástrofe.

La medianoche en el Reloj del Juicio Final es la representación de una crisis global extrema, como una guerra nuclear, un colapso climático irreversible o una amenaza tecnológico fuera de control.

En ese sentido, el avance de a los 85 segundos quiere decir que riegos combinados se han intensificado y que las acciones actuales de los gobiernos no están siendo suficientes para reducirlos, esta posición del reloj es cercana al escenario de una catástrofe global.

Estas son las causas que hicieron avanzar el Reloj del Fin del Mundo

Tensiones internacionales que implican a Estados Unidos, Rusia y China.

Falta de acuerdos sólidos para frenar el desarrollo y modernización de armas nucleares.

Riesgos emergentes de la inteligencia artificial, tanto en el ámbito militar como biotecnológico.

Retrocesos en políticas climáticas, los cuales retrasan la transición hacia energías limpias.

¿Cuáles son las acciones que podrían alejar a la humanidad del abismo?

Deacuerdo con los científicos las acciones que se pueden hacer para alejar a la humanidad del abismo contemplan lo siguiente:

Que se reactive el diálogo nuclear entre Estados Unidos y Rusia para limitar arsenales y evitar nuevas escaladas.

Respetar la moratoria sobre ensayos nucleares y frenar inversiones que desestabilicen el equilibrio estratégico.

Regular de forma estricta la inteligencia artificial, especialmente para impedir su uso en la creación de amenazas biológicas.

Impulsar energías renovables, para contemplar la reducción de uso de combustibles fósiles mediante incentivos y políticas públicas.

Establecer acuerdos entre Estados Unidos, Rusia y China para definir reglas claras sobre el uso de la IA en sistemas militares, en particular en el control de armas nucleares.