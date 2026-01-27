Noticias ATF ayuda a México en la investigación del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo El alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, fue asesinado el 1 de noviembre mientras celebraban el Día de Muertos en México.

Video ¿Qué está pasando en Michoacán? Te explicamos qué hay detrás de las protestas

La Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Estados Unidos colabora con la Fiscalía de Michoacán en la investigación del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, informó el fiscal de la entidad Carlos Torres.

¿Cómo colabora la ATF con la investigación del homicidio?

El funcionario detalló que la cooperación se centra en el análisis del arma utilizada po r Víctor Manuel “N”, identificado como el autor material, y cuyo número de serie fue alterado. Hasta el momento, solo se han logrado recuperar tres dígitos del registro.

ATF nos ha ayudado en todo momento, esta relación con instancias de investigación en Estados Unidos nos han ayudado, por ejemplo, para tratar de detectar el número de matrícula del arma, como está limitado, hemos podido rescatar solamente tres dígitos y nos ha ayudado mucho



El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla señaló que la Fiscalía estatal cuenta con un centro autorizado por la ATF para el análisis balístico de armas relacionadas con diversos delitos, mediante la identificación de huellas únicas que dejan los disparos en los proyectiles.

"El botox", asesino de líder limonero

En tanto, la Fiscalía del estado solicitó autorización para ingresar al penal federal de máxima seguridad “El Altiplano” con el fin de notificar a César Alejandro “N”, alias “El Bótox”, sobre la orden de aprehensión en su contra por el homicidio del líder limonero Bernardo Bravo. La diligencia podría realizarse la próxima semana.

Asesinan a familia que eran intérpretes de lengua de señas

Durante la conferencia también se informó sobre el asesinato de tres integrantes de una familia, intérpretes de lengua de señas, ocurrido el fin de semana en Michoacán. Alfredo “N”, familiar de una de las víctimas, fue detenido en Morelos y la principal línea de investigación apunta a una deuda.