Accidentes Aéreos

Mueren dos pilotos de la Fuerza Aérea: Así fue el accidente del avión militar de ataque

Un accidente de avión, durante un ejercicio militar, dejó dos pilotos muertos. Aquí te contamos los detalles

Video Accidente hoy de avioneta de Satena en Colombia, cerca de la frontera con Venezuela, deja 15 muertos, incluido un congresista

La mañana de este jueves 29 de enero de 2026 se dio a conocer un fatal accidente de avión, en el cual murieron dos pilotos de la Fuerza Aérea de Tailandia. Aquí en N+ Univision te presentamos los detalles y cómo fue el choque.

Apenas el miércoles 28 de enero de 2026 se reportó la desaparición de una avioneta en Colombia y horas más tarde se confirmó que la aeronave, de la empresa Satena, había sufrido un accidente.

El accidente de la avioneta de Satena dejó 15 personas muertas, entre ellas el congresista colombiano Diógenes Quintero Amaya.

Así fue el accidente de avión militar

Este viernes, autoridades militares de Tailandia revelaron detalles de un accidente de avión militar que dejó como saldo dos pilotos muertos.

De acuerdo con la agencia de noticias AP, los dos pilotos murieron este jueves cuando el avión en el que viajaba se estrelló en la ciudad Chiang Mai, durante una misión de entrenamiento.

El avión accidentado fue una aeronave ligera de ataque y reconocimiento AT-6TH Wolverine, que se estrelló en el distrito de Chom Thong, a unas 37 millas del aeropuerto de Chiang Mai, según informó el portavoz, el mariscal del aire Jackkrit Thammavichai.

Hasta el momento, no están claras las causas del accidente del avión militar turbohélice biplaza.

