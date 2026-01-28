Accidentes Aéreos ¿Quién era Ajit Pawar? Así fue el accidente de avión donde murió alto funcionario y cuatro personas más Un alto funcionario de la India murió por un accidente aéreo. Aquí te informamos sobre los detalles del incidente que cobró la vida de Ajit Pawar

Este miércoles 28 de enero de 2026 ocurrió un accidente de avión en el oeste de India, donde murió Ajit Pawar, un alto funcionario, y cuatro personas más.

Los medios locales ven como posible causa la poca visibilidad que tenía el aeronave y por el momento está siendo investigado por la Oficina de Investigación de Accidentes de Aeronaves de India.

Aquí en N+ Univision te contamos quién era Ajit Pawar y cómo fue el accidente.

Así fue el accidente del avión

De acuerdo con información de la agencia de noticias AP, el Learjet 45 que se dirigía a la ciudad natal de Ajit Pawar, Baramati, aterrizó de emergencia y estalló en llamas.

Por su parte, a través de un comunicado, el Ministerio de Aviación Civil dijo que el Baramati es un aeródromo no controlado, lo que significa que no tiene una torre de control de tráfico aéreo

También mencionó que la tripulación advirtió que inicialmente la pista no era visible a pesar de que los vientos eran suaves y la visibilidad era de alrededor de 3.000 metros.

¿Quiénes murieron?

En el accidente de avión en India las víctimas mortales fueron Ajit Pawar, de 66 años, quien era el vice primer ministro del estado occidental de Maharashtra en India, dos de sus empleados y dos miembros de la tripulación.

Pawar viajaba a Baramati para hacer campaña en una elección local.

¿Quién era Ajit Pawar?

Luego del accidente de avión en India, surgió la pregunta de quién era Ajit Pawar y cuántos años tenía. Aquí algunos datos sobre el alto funcionario.

Ajit Pawar tenía 66 años de edad. Era una figura en la política estatal y ejercía como el segundo funcionario electo de mayor rango en Maharashtra, dentro de la coalición gobernante del primer ministro indio Narendra Modi en el estado.

Asimismo, tenía influencia en la región azucarera del estado y era conocido por su capacidad para movilizar a los votantes rurales.

Ajit Pawar era sobrino de Sharad Pawar, político de la dinastía política de los Pawar y fundador en 1999 del Partido Nacionalista del Congreso (NCP), partido nacido tras la ruptura con el Congreso, hoy en la oposición