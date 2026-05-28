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Tim Payne: ¿Quién es y por qué lo consideran el futbolista 'más famoso' de la Copa Mundial?

Una campaña viral en redes sociales convirtió al defensor de Nueva Zelanda Tim Payne en una celebridad en redes sociales, al pasar de menos de 5,000 seguidores a alrededor de un millón de usuarios siguiéndolo en apenas un par de días, luego de que un influencer argentino propusiera convertirlo en "el protagonista del Mundial".

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Por:N+ Univision
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Video Tim Payne, más viral que varios jugadores de México en el Mundial 2026

"El jugador que nos una a todos, el protagonista del Mundial". Así fue denominado Tim Payne, un futbolista de la selección de Nueva Zelanda que jugará el Mundial, por el influencer argentino Valen Scarsini, quien hace un par de días lanzó en sus redes sociales una campaña para hallar al jugador "menos conocido" y convertirlo en una celebridad antes del inicio del torneo.

Scarsini, conocido en las redes sociales como @elscarso, dijo que buscó "en todas las selecciones que juegan el Mundial" al futbolista "menos conocido". "Después de analizarlos uno por uno, lo encontré: dentro del grupo G, en Nueva Zelanda, se encuentra Tim Payne", dijo, asegurando que efectivamente es "el menos conocido porque no llega a 5,000 seguidores" en Instagram.

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Payne, dijo el influencer, "tiene una tarea muy difícil, ayudar a que Nueva Zelanda gane su primer partido en un Mundial, porque nunca ganaron uno".

Por esto, Scarsini propuso a sus cientos de miles de seguidores "seguirlo en redes sociales y reventar sus 'posteos' con 'me gustas' y comentarios, y empezar a nombrar a Tim Payne en todos lados".

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"Hay que hacer videos, y si tienen el álbum del Mundial, suban una foto con su figurita", pidió Scarsini. Dijo que "el objetivo es ver cuánta gente logra conocer" al neozelandés antes de que empiece el Mundial.

El llamado tuvo eco, pues en apenas un par de días los seguidores de Payne en Instagram llegaban a casi un millón de usuarios, al cierre de esta nota.

Scarsini, en otras publicaciones hechas desde el inicio de su campaña, dijo que "lo de Tim Payne se salió de control", y que "ya es una leyenda". "En Argentina se está vendiendo ropa de él", afirmó.

El jugador, de 32 años y que ha defendido 50 veces la camiseta de su país, publicó un video en su cuenta en redes sociales este jueves, donde dijo en español: "Hola a todos, muchas gracias por todo el apoyo; disculpen mi español, sigo practicando".

Y luego, en inglés, expresó su agradecimiento a Scarsini, y al hecho de poder representar a Nueva Zelanda, así como su "aprecio por todo el afecto recibido de todas partes del mundo", en lo que llamó "unas locas últimas 48 horas".

Payne ya supera en seguidores al propio Scarsini, que tiene 496,000 seguidores.

Nueva Zelanda, que ocupa el puesto 85 en el ranking de la FIFA, ha quedado encuadrada en el Grupo G junto a Bélgica (n.º 9), Irán (n.º 20) y Egipto (n.º 29).

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El delantero del Nottingham Forest, Chris Wood, ha sido seleccionado para capitanear la selección de Nueva Zelanda, compuesta por 26 jugadores, para el Mundial, a pesar de haber tenido una temporada marcada por las lesiones en la Premier League.

Wood y el defensa de 36 años Tommy Smith, quien ha sido convocado desde la Liga Nacional de Inglaterra (quinta división) para unirse a la selección de los All Whites por primera vez desde finales de 2024, se convertirán en los primeros neozelandeses en jugar en dos Copas del Mundo de fútbol. Ambos formaron parte de la selección de Nueva Zelanda en el torneo de 2010 en Sudáfrica.

Payne, quien juega para el Wellington Phoenix de la A-League de Australia, fue convocado entre los defensas.

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