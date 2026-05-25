Starbucks Starbucks de Corea del Sur despide a su director ejecutivo por promoción polémica La campaña publicitaria se quitó de forma inmediata después de haber salido. Chung Yong-jin, empresario surcoreano, actual presidente del Grupo Shinsegae, pidió disculpas por el marketing ofensivo

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El director de Starbucks en Corea del Sur fue despedido tras una campaña publicitaria que evocaba la sangrienta represión de un levantamiento prodemocrático en 1980, durante el cual cientos de personas fueron asesinadas por las fuerzas militares.

La polémica surgió a raíz de una promoción lanzada el lunes por la cadena de cafeterías, que presentaba el 18 de mayo como el "Tank Day" (día del tanque) para publicitar uno de sus vasos reutilizables que lleva ese nombre.

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“Hemos suspendido el evento de inmediato y revisaremos y mejoraremos nuestros procesos internos para evitar que se repitan incidentes similares en el futuro”, dijo la empresa.

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¿De qué era la publicidad?

La promoción " Tank Day" consistía en poner en circulación varios vasos térmicos entre el 15 y el 26 de mayo. El nombre se eligió para hacer referencia a tener un "espacio amplio" donde se podía llenar con una gran cantidad de café.

Sin embargo, esta publicidad generó el enojo de miles de clientes, ya que creyeron que el nombre “Tank Day” se refería al levantamiento prodemocrático de Gwangju en 1980. Debido a que el marketing salió en los días del suceso y se mencionaba la palabra “tank”, que pensaban que hacía alusión a los vehículos que desplegó el gobierno ese día.

Este hecho histórico es de memoria para los coreanos, ya que fue una rebelión popular entre el 18 y el 27 de mayo de 1980 en la ciudad de Gwangju, Corea del Sur. Los ciudadanos se alzaron contra la dictadura militar del general Chun Doo-hwan, siendo reprimidos de forma sangrienta por el ejército.



Este evento es de suma importancia para la posterior democratización del país. Según informes, cientos de manifestantes murieron en la ciudad de Gwangju.