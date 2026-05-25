Accidentes Una pareja de retirados se fue de vacaciones: hallaron sus cuerpos acuchillados en un río lleno de cocodrilos Un trágico y sin precedentes hallazgo ha conmovido a la comunidad. Los cuerpos sin vida y con signos de violencia de una pareja de jubilados fueron encontrados el pasado viernes 22 de mayo en un río del mundialmente famoso Parque Nacional Kruger, una de las reservas naturales más importantes de Sudáfrica

Video Capturan a un cocodrilo en Florida con un macabro hallazgo

Las víctimas fueron identificadas como Ernst Marais, de 71 años, y Dina Marais, de 73 años, un matrimonio originario de Mossel Bay, una localidad en la costa sur del país.

Una excursión que terminó en tragedia

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De acuerdo con los reportes de los diarios Cape Times y The Sun, la pareja fue vista por última vez el miércoles 20 de mayo, cuando salieron de su alojamiento turístico para lo que se planeaba como un día rutinario de avistamiento de paisajes y fauna local.

Al notar que los turistas no regresaban al campamento, el personal del parque activó de inmediato un operativo de búsqueda. Inicialmente, las autoridades mantenían la esperanza de que el vehículo de la pareja hubiera sufrido una avería en una zona remota debido a las recientes e intensas inundaciones de la región.

Sin embargo, la búsqueda concluyó de manera trágica el viernes, cuando otros turistas realizaron el macabro hallazgo "cerca de un río" en la sección de Pafuri. "Ambos presentaban heridas por arma blanca en lo que claramente fue un ataque muy brutal. "Fueron arrojados al río, sin duda para que se los comieran los cocodrilos, y su vehículo 4x4 fue robado", declaró una fuente interna del Parque Nacional Kruger. Los informes preliminares señalan que el matrimonio fue apuñalado y que ambos tenían las manos atadas a la espalda.

La principal hipótesis: un encuentro con cazadores furtivos

La policía sudafricana mantiene abiertas varias líneas de investigación, pero la hipótesis principal apunta a que la pareja pudo haber sorprendido a un grupo de cazadores furtivos o contrabandistas. Una fuente policial anónima reveló que los investigadores sospechan que los criminales asesinaron a los ancianos para evitar que los delataran. "Su camioneta pick-up habría sido un medio fácil para transportar cualquier mercancía si se trataba de contrabandistas, además de que existen zonas sin vallar que permiten cruzar el río directamente hacia Mozambique", explicó la fuente.

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Mientras la investigación avanza, las autoridades registraron la residencia de la pareja en Mossel Bay con la remota esperanza de que hubieran regresado a casa, pero el inmueble se encontraba vacío. "Eran una pareja encantadora a la que le fascinaba ir de safari; todos los vecinos estamos en estado de shock", declaró un residente de la zona.

Un hecho sin precedentes en la reserva

A través de un comunicado de prensa publicado el sábado 23 de mayo, los Parques Nacionales Sudafricanos (SANParks) expresaron su "conmoción y profunda tristeza" ante el suceso, confirmando también la desaparición del vehículo de las víctimas.

Por su parte, el Ministro de Silvicultura, Pesca y Medio Ambiente, Willie Aucamp, destacó la gravedad del caso y envió sus condolencias a los familiares, quienes ya han sido notificados. "Es la primera vez en la historia del Parque Nacional Kruger que se reporta un incidente de esta naturaleza", afirmó el ministro Aucamp.