Trump ordena el despliegue de dos submarinos nucleares como respuesta a "amenazas incendiarias" del expresidente ruso Medvédev

La medida fue tomada como respuesta a las declaraciones amenazantes del actual vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitri Medvédev, quien el jueves advirtió que Rusia mantiene un arsenal nuclear significativo y no debe tomarse a la ligera.

"He ordenado que se posicionen dos submarinos nucleares en las regiones apropiadas, por si acaso estas declaraciones insensatas e incendiarias son algo más que eso", dijo el mandatario en su red social Truth Social.

Los motivos detrás del despliege de dos submarinos nucleares que ordenó Trump

El jueves, Medvédev respondió y advirtió que "cada ultimátum del mandatario estadounidense a Moscú para que detenga la guerra en Ucrania representa una amenaza y un paso hacia la guerra, no solo entre Rusia y Ucrania, sino directamente entre Rusia y Estados Unidos" y recordó que "Rusia no es ni Israel ni siquiera Irán", subrayando que su país mantiene capacidades nucleares de último recurso que no deben tomarse a la ligera.