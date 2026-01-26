Filipinas Se hunde barco con más de 300 personas a bordo: Reportan al menos 18 muertos y 10 desaparecidos Cientos de personas fueron rescatadas con vida en una operación masiva que involucró barcos de la guardia costera, la marina, helicópteros, aviones de vigilancia y embarcaciones pesqueras locales.

Un ferry con cientos de personas a bordo se hundió la madrugada de este lunes 26 de enero de 2026 en el sur de Filipinas, dejando varios muertos y desaparecidos, informaron autoridades.

Según reportes oficiales, en el barco iban alrededor de 340 personas a bordo cuando se reportó el hundimiento.

Así se hundió el barco con cientos de personas a bordo

El naufragio de barco ocurrió cuando M/V Trisha Kerstin 3 navegaba desde la ciudad de Zamboanga hacia la isla de Joló, en una de las rutas marítimas más transitadas del sur del país.

La guardia costera señaló que el barco emitió una señal de auxilio alrededor de la 1:50 de la madrugada, unas cuatro horas después de haber zarpado. Poco después, la embarcación se inclinó bruscamente hacia un costado, comenzó a llenarse de agua y terminó hundiéndose cerca de la isla de Baluk-Baluk, en la provincia de Basilán. Al menos 316 personas fueron rescatadas con vida en una operación masiva que involucró barcos de la guardia costera, la marina, helicópteros, aviones de vigilancia y embarcaciones pesqueras locales.

Entre los testimonios más desgarradores está el de Mohamad Khan, un sobreviviente que relató que, en medio del caos, perdió a su bebé de 6 meses en el mar. “A mi esposa se le escapó de las manos el bebé y todos nos separamos en la oscuridad”, dijo en un video difundido en redes sociales. Ambos padres sobrevivieron, pero el niño murió ahogado.

Las autoridades confirmaron la recuperación de 18 cuerpos y en la mañana de este lunes mantenían la búsqueda de al menos 10 desaparecidos. Rescatistas locales señalaron que los hospitales y centros de atención en Basilán se vieron desbordados por la llegada repentina de sobrevivientes.

“El desafío es la cantidad de pacientes que están llegando, tenemos poco personal en este momento”, explicó una socorrista, quien confirmó que decenas de heridos fueron trasladados a centros médicos.

La guardia costera afirma que el ferry no iba sobrecargado

De acuerdo con la guardia costera, el ferry no iba sobrecargado y había sido inspeccionado antes de partir. Dos oficiales de seguridad viajaban a bordo y fueron quienes dieron la alerta inicial para activar el operativo de rescate.

Inicialmente, las autoridades no avanzaron una hipótesis de la causa del naufragio y anunciaron una investigación formal para esclarecer lo ocurrido.

El incidente vuelve a poner en evidencia los riesgos del transporte marítimo en Filipinas, un archipiélago de más de 7,000 islas donde los transbordadores son esenciales para la movilidad de millones de personas.