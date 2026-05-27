Joe Biden Biden demanda al Departamento de Justicia por la publicación de conversaciones privadas para sus memorias de 2017 El expresidente está buscando que el Departamento de Justicia no publique las grabaciones de unas conversaciones para la publicación de su libro de memorias que sostuvo en 2017. Alega que son privadas y no tienen porque ser publicadas

Video Hallan documentos clasificados en una oficina que perteneció a Joe Biden cuando era vicepresidente

El expresidente de EE. UU. Joe Biden demanda al Departamento de Justicia por la decisión de publicar las grabaciones de audio y transcripciones de sus conversaciones privadas con el escritor fantasma de sus memorias de 2017 "Promise Me, Dad: A Year of Hope, Hardship, and Purpose".

Según la demanda presentada el martes 26 de mayo en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para Washington D. C., Biden busca " detener el plan del Departamento" de divulgar su información privada, la cual "el Departamento ha sostenido durante mucho tiempo que está exenta de divulgación bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA) en respuesta a una supuesta solicitud del Comité Judicial de la Cámara de Representantes".

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La abogada de Biden, Amy Jeffress, argumenta que la solicitud para revelar la información privada de su cliente es "un pretexto, carece de un propósito legislativo legítimo, está fuera del alcance de las facultades de investigación del Comité, y es inválida e inaplicable".

Sin embargo, dado que el departamento tiene la intención de entregar la información al Comité el 15 de junio sin una orden judicial, Biden "ahora busca una revisión judicial para detener el intento del Departamento de eludir el litigio pendiente de la FOIA y para obligar al Departamento a cumplir con sus obligaciones de salvaguardar información delicada y altamente personal de las fuerzas del orden", señala la demanda.

The Heritage Foundation, un centro de investigación conservador con sede en Washington D. C., presentó una solicitud, y posteriormente una demanda bajo la Ley de Libertad de Información de 2024, para obtener las conversaciones de Biden con Mark Zwonitzer de cuando estaban escribiendo las memorias, descritas como "conversaciones privadas y confidenciales" en la demanda de Biden.

La solicitud de la fundación fue en respuesta al informe de 2023 del entonces fiscal especial Robert Hur sobre el manejo de documentos clasificados por parte de Biden, el cual retrató al expresidente como un hombre de edad avanzada con "capacidades disminuidas", incluyendo la pérdida de memoria, según informó previamente USA TODAY.

Materiales que se publicarán el 15 de junio

La demanda alega que el Departamento de Justicia notificó a Biden en febrero "su intención de publicar las grabaciones de audio y las transcripciones a los demandantes en la Acción de la FOIA" sin "ninguna explicación formal sobre su cambio radical".

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Más tarde, el 5 de mayo, "la Oficina del Fiscal General Adjunto informó al presidente Biden, a través de su abogado, que el Departamento había tomado la decisión final de entregar los materiales, con ediciones limitadas, a los demandantes de Heritage y al Congreso el 15 de junio", dice la demanda.

La demanda argumenta que las conversaciones de Biden con Zwonitzer, que tuvieron lugar en la residencia del expresidente en 2016 y 2017, se entendían como privadas, y lo "reflejado en estas grabaciones de audio y transcripciones formaba parte del proceso de escritura de las memorias de 2017 del presidente Biden", en las cuales "relató el año políticamente consecuente y personalmente doloroso de su vida que comenzó en el Día de Acción de Gracias de 2014".

Ese año, el presidente Biden navegó por una serie de desafíos de política exterior y nacional como vicepresidente y evaluó postularse para la presidencia en 2016, mientras su hijo mayor, Beau, luchaba contra el cáncer cerebral. Beau Biden falleció en mayo de 2015 a los 46 años.

"Las dimensiones pública y privada de la vida del presidente Biden siempre han estado entrelazadas, pero quizás nunca tanto como durante ese año difícil", señala la demanda.

Biden tiene derecho a la privacidad, argumenta la demanda

La demanda sostiene que dicha información personal está exenta de divulgación bajo las leyes de la FOIA.

"Cada estadounidense, incluido un vicepresidente en funciones o un expresidente, tiene derecho a la privacidad en las conversaciones personales que mantiene dentro de su propio hogar", afirma la demanda.

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El DOJ dice que luchará por publicar las grabaciones

El Departamento de Justicia (DOJ), en un correo electrónico enviado a USA TODAY el 27 de mayo, respondió a la presentación diciendo que "el Departamento de Justicia de Joe Biden intentó ocultar grabaciones de audio que demuestran claramente un declive significativo en sus habilidades cognitivas ya desde 2016".

"Este es el Departamento de Justicia más transparente de la historia, y lucharemos para garantizar que el pueblo estadounidense pueda escuchar estas grabaciones y sacar sus propias conclusiones sobre la agudeza mental del expresidente antes de que buscara la presidencia", indicó.

El presidente Donald Trump también se pronunció sobre la demanda al calificar a Biden como "un político corrupto" en una publicación del 26 de mayo en Truth Social.