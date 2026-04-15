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Bukele dejará que la inteligencia artificial de Google gestione la salud de El Salvador

El acuerdo consta de siete años y tiene una inversión de al menos 500 millones de dólares, en donde el mandatario buscará crear “el mejor sistema de salud del mundo”

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Por:N+ Univision
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El martes 14 de abril, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informó que cederá parte importante de la gestión del sistema público de su nación a la inteligencia artificial.

El acuerdo consta de siete años y tiene una inversión de al menos 500 millones de dólares, en donde el mandatario buscará crear “el mejor sistema de salud del mundo”.

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Según el diario El País, la manera en la que se implementará esta medida es por medio de la aplicación móvil Dr. SV, controlada por Google, con la cual los ciudadanos podrán crear un expediente clínico en el que recibirán atención médica por medio de la inteligencia artificial.

Al recopilar los datos, la plataforma creará y dirigirá los posibles análisis, exámenes de laboratorio y las consultas médicas que necesite el paciente, tanto de manera virtual como presencial. Este nuevo sistema tendrá un seguimiento continuo para las personas que tengan enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión.

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La tecnología podría ayudar en padecimientos complejos

De acuerdo con el director de Google Cloud para el sector público en América Latina, Guy Nae, explicó que el proyecto se encuentra en la segunda etapa para tener un seguimiento en enfermedades crónicas.

“En algún momento estaremos tratando cáncer, haciendo cirugías”, afirmó el mandatario de El Salvador.

Sin embargo, expertos han dicho que brindarle estos datos a la inteligencia artificial tiene riesgos como la pérdida de privacidad y el mal uso de la información.

Video "Ha muerto la democracia en El Salvador": diputada reacciona a la reforma constitucional de Bukele


ALM

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