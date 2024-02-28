En las primarias demócratas de Michigan también ganaron los “no comprometidos” con Biden

Video Las imágenes del hambre en Gaza tras cuatro meses y medio de asedio

En las primarias de Michigan de este martes hubo un ganador inesperado. Más allá de los triunfos por amplia ventaja que lograron Joe Biden y Donald Trump, el grupo demócrata que promovió el “voto no comprometido” se adjudicó una victoria al lograr mucho más apoyo del que había considerado que sería bueno para su gesto de protesta.

El voto “no comprometido” fue promovido por líderes demócratas y grupos liberales para expresar rechazo a la manera como Biden ha manejado la guerra en Gaza y su política hacia Israel.

" Nuestro movimiento salió victorioso esta noche y superó enormemente nuestras expectativas. Decenas de miles de demócratas de Michigan… no están comprometidos con la reelección [del presidente Biden] debido a la guerra en Gaza”, dijo en un comunicado Layla Elabed, directora de campaña de Listen to Michigan.



Con el 95% de los votos escrutados, los votos "no comprometidos" se acercaban a los 101,000. La meta de sus promotores era lograr 10,000, que era la diferencia por la que Trump le ganó este estado péndulo a Hillary Clinton en 2016.

Y aunque cuatro años después, Biden se lo ganó a Trump por 154,000 votos, el resultado de los “no comprometidos” demuestra que este año es posible que el presidente no cuente con el entusiasmo que movilizó para su elección.

Los "no comprometidos" el mayor desafío para la reelección de Biden

Tanto la Casa Blanca como los funcionarios de campaña de Biden viajaron a Michigan en las últimas semanas para hablar con líderes comunitarios sobre la guerra entre Israel y Hamas, y cómo el presidente ha abordado el conflicto.

Incluso, el presidente Biden, destacando los esfuerzos de la Casa Blanca en gestionar un acuerdo de paz o al menos "moderar" la ofensiva israelí contra los palestinos, aseguró el lunes que habría pronto un cese de hostilidades en la región.

Pero los organizadores del esfuerzo "no comprometido" no lucieron convencidos e insistieron en mandar un mensaje en las urnas.

El movimiento de base promoviendo el voto “no comprometido” para registrar objeciones a su manejo de la guerra en Gaza ha sido el desafío político más importante de Biden este año, más allá de lo que podría haber representado algún candidato retador.

Ese impulso comenzó en serio hace apenas unas semanas y ha sido respaldado por funcionarios como la representante demócrata Rashida Tlaib, la primera mujer palestina-estadounidense en el Congreso, y el exrepresentante demócrata Andy Levin.

Our Revolution, grupo que estuvo vinculado al senador Bernie Sanders, también instó a los votantes progresistas a elegir "no comprometidos" diciendo que enviaría un mensaje a Biden para que "cambie el rumbo AHORA en Gaza o corre el riesgo de perder" Michigan ante Trump en noviembre.

Michigan no está asegurado para Biden

Aunque Michigan tiene la característica de ser sede de una importante comunidad de origen árabe, su ejemplo puede resultar atractivo para algunos liberales que podrían abstenerse de participar en las siguientes primarias o promover un voto protesta similar en sus estados.

La importancia del gesto de Michigan es que puede nuclear el sentimiento de decepción que existe entre muchos liberales por la posición estadounidense ante la ofensiva de Israel en Gaza y, llegadas las elecciones generales de noviembre, restarle apoyos al presidente Biden.