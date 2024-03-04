"Niños muriendo de hambre": la alerta de la OMS por la "espantosa" situación en el norte de Gaza

Video Al menos 15 niños han muerto por desnutrición y deshidratación en Gaza

Tedros Adhanom, el jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) expresó este lunes su preocupación por la "espantosa" situación en Gaza y aseguró que los niños en la parte norte de la franja están muriendo de hambre.

"Graves niveles de desnutrición, niños muriendo de hambre, grave escasez de combustible, alimentos y suministros médicos, edificios hospitalarios destruidos", escribió Tedros Adhanom Ghebreyesus en X.

Señaló que la falta de alimentos provocó la muerte de 10 niños y añadió que la falta de electricidad también representa una "grave amenaza" para la atención de los pacientes, especialmente en áreas críticas como la unidad de cuidados intensivos y la unidad neonatal.

El funcionario dio estas declaraciones luego de las visitas de la OMS a Al-Awda y Kamal, dos hospitales de Adwan en el norte de Gaza.

"Hacemos un llamamiento a Israel para que garantice que la ayuda humanitaria pueda entregarse de forma segura y regular. Los civiles, especialmente los niños, y el personal sanitario necesitan una mayor ayuda de inmediato".

Por su parte, el Ministerio de Salud de Gaza, que dirige Hamas, aseguró el domingo que al menos 15 niños habían muerto por desnutrición y deshidratación en el hospital Kamal Adwan. Otro menor murió el domingo en un hospital de la ciudad sureña de Rafah.

Millones de personas en hambruna

Apenas el pasado viernes, un portavoz de la Oficina de Coordinación de Ayuda Alimentaria de Naciones Unidas (OCHA), aseguró que la población de la Franja de Gaza, 2.2 millones de personas, sufren el nivel más grave de inseguridad alimentaria y cada vez se aproximan más a una situación de hambruna.

"Los datos que tenemos al día de hoy es que 2,2 millones personas, es decir la población en su totalidad, está en el peor nivel de inseguridad alimentaria (...) aunque una parte de ellos están en una situación todavía peor", indicó el portavoz Jens Laerke en una rueda de prensa.

Laerke precisó que según las últimas evaluaciones independientes de la ONU, cerca de 1.2 millones de personas se encuentran en una fase previa a la hambruna y que medio millón se encuentran en la fase más crítica en la que padecen hambre.

Explicó que aunque la declaración oficial de una hambruna requiere que se reúnan una serie de complejos criterios técnicos, el hecho de que hay medio millón de personas que en la práctica ya la sufren, que no hay un flujo comercial de alimentos y que los camiones de ayuda humanitaria entran a cuentagotas y están en permanente riesgo, implica que se está cada vez más cerca de un hambruna extendida.

"Las cosas deben cambiar antes de que se llegue a esa situación", declaró.

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) ha señalado que los suministros humanitarios que entraron a Gaza en febrero fueron la mitad que en enero, cuando todos los organismos humanitarios indicaban que eran muy insuficientes.

"Esto lleva a una situación desesperada, como vimos ayer en los desafortunados y horribles incidentes donde cientos de personas murieron (...) la gente está tan hambrienta, desesperada por agua, por cualquier ayuda, que arriesgan sus vidas para recibir alimentos para sus hijos y ellos mismos", reflexionó Lindrmeier.

