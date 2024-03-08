Un enérgico Joe Biden da un combativo discurso del Estado de la Unión en clara clave electoral

Video Trump, abucheos e inmigración: tres momentos clave del discurso del Estado de la Unión de Biden

El último discurso del Estado de la Unión del presidente Joe Biden antes de las elecciones presidenciales de noviembre tuvo una inocultable carga electoral, como era de esperar de quien quiere vender la gestión de su gobierno con la intención de seguir en el cargo por un periodo más.

Pero más que la agenda de logros y propuestas que Biden presentó ante las dos cámaras del Congreso reunidas en pleno en el Capitolio de Washington, destacó la energía con la que el presidente habló, como si buscara contrarrestar los críticos que sostienen que a su edad, 81 años, no tiene el fuelle necesario para enfrentarse a una campaña electoral y seguir en el cargo cuatro años más.

De hecho, el presidente no escapó del tema desde el arranque del discurso, y sobre todo al final, cuando dijo: “Cuando llegas a mi edad, ciertas cosas se vuelven más claras que nunca”.

“Mis compatriotas, el problema que enfrenta nuestra nación no es la edad que tenemos, sino la edad de nuestras ideas. El odio, la ira, la venganza y la retribución se encuentran entre las ideas más antiguas”, dijo Biden hacia el fin del mensaje, refiriéndose a lo que según él representa Donald Trump, a quien nunca nombró por su nombre.

El mensaje estuvo lleno de argumentos por la reelección. Aludió 13 veces a su “predecesor” (como lo identificó Biden) Trump, con quien todo indica que peleará la Casa Blanca en noviembre.

"La libertad y la democracia están bajo ataque tanto en casa como en el extranjero al mismo tiempo", dijo Biden mientras hacía un llamamiento al Congreso para que apoye los esfuerzos de Ucrania por defenderse de la invasión rusa. "La historia está mirando", dijo.

Primer mensaje presidencial con Mike Johnson en el podio

Durante 68 minutos, Biden subrayó sus logros en infraestructura y manufactura, y presionó al Congreso para que aprobara más ayuda a Ucrania, reglas migratorias más estrictas y precios más bajos de los medicamentos.

Biden recordó a los votantes la situación que heredó cuando asumió el cargo en 2021 en medio de una pandemia devastadora y una economía en contracción.

Vendió lo que considera sus logros legislativos en “400 leyes bipartidistas”, como uno que refuerza la fabricación de chips de computadora en todo el país y en ese punto Biden se salió del guión para atacar a los republicanos que votaron en contra pero que ahora buscan atribuirse el mérito de ellas

"Si alguno de ustedes no quiere ese dinero en sus distritos, háganmelo saber", les dijo.

El presidente hablaba ante un Congreso históricamente ineficaz. En la Cámara de Representantes, liderada por el Partido Republicano, el presidente Mike Johnson asumió el cargo hace cinco meses después del caótico derrocamiento de Kevin McCarthy.

Los legisladores todavía están luchando por aprobar proyectos de ley de financiación para el año en curso y han estado estancados durante meses en proyectos de ley de asistencia exterior para ayudar a Ucrania a evitar la invasión de Rusia y apoyar la lucha de Israel contra Hamas que iba aparejada a una estricta ley para reforzar la seguridad fronteriza.

Laken Riley y la criminalización de la inmigración

Uno de los momentos más intensos del discurso se produjo durante sus comentarios sobre inmigración, cuando Biden estaba analizando el respaldo de los grupos conservadores a la legislación fronteriza bipartidista que los republicanos eliminaron el mes pasado.

La representante Marjorie Taylor Greene, en parafernalia pro-Trump, le gritaba y el presidente levantó un botón blanco con el nombre de Laken Riley, una joven que fue asesinada por un venezolano que cruzó ilegalmente a EEUU en septiembre de 2022.

"Laken Riley (...) una joven inocente que fue asesinada por un ilegal", dijo Biden usando un término que no gusta a los grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes. El presidente le expresó sus condolencias a su familia y dijo que su corazón está con ellos.

Sin embargo, ante la tesis de que la inmigración indocumentada está generando más inseguridad (contra lo que indican consistentemente los estudios) el presidente destacó que los “estadounidenses vienen de alguna parte, pero todos somos estadounidenses” y destacó su raíz irlandesa.

El efecto interno de la guerra en Gaza

La guerra en Gaza estuvo presente en el pleno del Congreso. Varios demócratas y republicanos portaron prendedores en honor a los rehenes israelíes cautivos del grupo extremista Hamas.

Mientras tanto, varios progresistas de la Cámara de Representantes llevaban keffiyehs, los pañuelos a cuadros blancos y negros que han llegado a simbolizar la solidaridad con la causa palestina.

De hecho, la caravana presidencial tuvo que alterar su ruta hacia el Capitolio al salir de la Casa Blanca para evitar a los cientos de manifestantes a favor del alto el fuego intentaban interrumpir.

Biden anunció en su discurso que ha ordenado al ejército estadounidense que establezca un puerto temporal en la costa de Gaza con el objetivo de aumentar el flujo de ayuda hacia el asediado territorio.

Tras varios cuestionados bloqueos a resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU para imponer un alto al fuego, la decisión parece ser efecto del 13% que sacó el llamado “voto no comprometido” en la primaria de Michigan y que fue usado para protestar contra la política de Casa Blanca en favor de Israel.

El caballo de batalla demócrata que es el aborto

El acceso al aborto y a los tratamientos de fertilidad también fueron un componente clave del discurso de Biden, especialmente a la luz de un controvertido fallo de la Corte Suprema de Alabama que trastornó el acceso al tratamiento de fertilización in vitro en el estado.

"Si los estadounidenses me envían un Congreso que apoye el derecho a elegir, les prometo: restauraré Roe v. Wade como ley del país nuevamente", dijo Biden. Varias mujeres demócratas de la Cámara de Representantes vestían de blanco —un símbolo del sufragio femenino— para promover los derechos reproductivos.

Biden tocó otros puntos favoritos de los liberales, que temen los conservadores, y dio a conocer un plan ampliado para aumentar los impuestos corporativos y utilizar los ingresos para recortar los déficits presupuestarios y recortar los impuestos para la clase media.

Incluso se ufanó de haberse enfrentado a las grandes corporaciones para reducir precios al consumidor (como en el caso de la insulina con las farmacéuticas).

El tono del mensaje buscaba reactivar la confianza de su coalición política de que no solo él tiene la energía que es necesaria, sino que sigue proponiendo una agenda liberal, aunque está dispuesto a negociar para lograr soluciones bipartidistas, un claro contraste con su "predecesor" y futuro contrincante.