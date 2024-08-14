EEUU aprueba la venta de $20,000 millones en armamento a Israel

Video Estos son el portaviones y el submarino enviados a Oriente Medio por EEUU

Estados Unidos aprobó una venta de armas a Israel por un valor de 20,000 millones de dólares, que incluye decenas de aviones de combate y misiles aire-aire avanzados, anunció el martes el Departamento de Estado.

El Congreso fue notificado de la venta, que incluye más de 50 aviones de combate F-15, misiles aire-aire avanzados de alcance medio o AMRAAM, municiones para tanques de 120 mm y morteros y vehículos tácticos de alto poder explosivo.

PUBLICIDAD

Sin embargo, no se espera que las armas lleguen a Israel en un futuro próximo, son contratos que tardarán años en cumplirse. Gran parte de lo que se está vendiendo es para ayudar a Israel a aumentar su capacidad militar a largo plazo; los primeros sistemas que se entregarán en virtud del contrato no se esperan hasta 2026.

“Estados Unidos está comprometido con la seguridad de Israel, y es vital para los intereses nacionales de Estados Unidos ayudar a Israel a desarrollar y mantener una capacidad de autodefensa fuerte y preparada. “Esta venta propuesta es coherente con esos objetivos”, dijo el Departamento de Estado en un comunicado sobre la venta.

La inminente venta se produce en un momento de intensa preocupación por la posibilidad de que Israel se vea involucrado en una guerra más amplia en Medio Oriente y en medio de presiones de Biden a Tel Aviv para avanzar en un alto el fuego en Gaza.

¿Qué incluye esta venta de armas a Israel?

Los contratos no solo cubrirán la venta de 50 nuevos aviones que producirá Boeing, sino que también incluirán kits de actualización para que Israel modifique su flota actual de dos docenas de aviones de combate F-15 con nuevos motores y radares, entre otras mejoras. Los aviones representan la mayor parte de los 20,000 millones de dólares en ventas, y las primeras entregas se esperan para 2029.



En una notificación al Congreso, el Departamento de Estado dijo que había aprobado la venta de 50 aviones de combate F-15 a Israel por 18,820 millones de dólares.

Israel también comprará cerca de 33,000 cartuchos para tanques, hasta 50,000 cartuchos explosivos para morteros y nuevos vehículos de carga militar.

PUBLICIDAD

Respecto de los cartuchos para tanques, Estados Unidos afirmó que la venta "mejorará la capacidad de Israel para enfrentar las amenazas enemigas actuales y futuras, fortalecerá su defensa nacional y servirá como elemento disuasorio ante las amenazas regionales".

Críticas al apoyo militar a Israel

La administración Biden ha tenido que equilibrar su continuo apoyo a Israel con un número creciente de reclamos de legisladores, activistas y parte del público estadounidense de frenar el apoyo militar a ese país debido a un alto número de muertes de civiles que está ocasionando en Gaza.

Biden frenó una entrega de bombas de 2,000 libras en medio de continuos ataques aéreos de Israel sobre áreas civiles densamente pobladas en Gaza, pero el gobierno esclareció que no ha detenido otras armas y desestimó las quejas presentadas en junio por el primer ministro Benjamin Netanyahu de que Estados Unidos estaba desacelerando las entregas.

El Congreso de Estados Unidos puede bloquear las ventas de armas, pero se trata de un proceso complicado.

Josh Paul, quien renunció al Departamento de Estado el año pasado en protesta por la política sobre Gaza, dijo que Israel no había dado a Estados Unidos ninguna razón para creer que se está alejando de la "brutalidad abyecta".

"Autorizar miles de millones de dólares en nuevas transferencias de armas proporciona efectivamente a Israel carta blanca para continuar sus atrocidades en Gaza y escalar el conflicto en Líbano", dijo Paul, ahora en el grupo de derechos humanos de Oriente Medio Dawn.

PUBLICIDAD

El sábado, rescatistas de Gaza dijeron que 93 personas murieron en un ataque aéreo israelí a una escuela que albergaba a palestinos desplazados. Este miércoles el Ministerio de Salud del enclave palestino, liderado por Hamas, actualizó la cifra de muertos por la guerra a 39,965.

Con información de AP y AFP.

Mira también: