Irán rechaza el llamado de Occidente a no tomar represalias y EEUU se prepara para un posible ataque contra Israel esta misma semana

Irán rechazó los llamados de países occidentales a no tomar represalias contra Israel y aseguró que no tiene que pedir autorización para responder a su enemigo, a quien acusa de haber asesinado al líder de Hamas, Ismail Haniyeh, en suelo iraní.

"La República Islámica está determinada a defender su soberanía [...] y no pide la autorización de nadie para utilizar sus derechos legítimos", indicó este martes el portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores, Naser Kanani, en un comunicado.

El presidente estadounidense, Joe Biden, y los gobernantes de Francia, Reino Unido, Italia y Alemania, pidieron el lunes a Irán "renunciar a sus continuas amenazas de un ataque militar contra Israel", en un comunicado publicado por la Casa Blanca.

"Un pedido así no tiene lógica política, es totalmente contrario a los principios y reglas del derecho internacional y constituye un apoyo" a Israel, añadió Kanani.

Según el portavoz, esta declaración no hace "ninguna objeción a los crímenes internacionales del régimen sionista", pero no tiene tapujos en pedir a Irán "no actuar de forma disuasoria" contra un Estado que "ha violado su soberanía".

Del mismo modo, el recién electo presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, dijo este martes en una conversación telefónica con el también recién electo primer ministro británico Keir Starmer, que Teherán considera que dar una respuesta a Israel es un derecho y una forma de desalentar futuras agresiones, informó la agencia oficial iraní IRNA.



Teherán y sus aliados regionales en Líbano, Irak y Yemen amenazan a Israel con represalias armadas desde el asesinato el 31 de julio en la capital iraní del jefe de Hamas, que atribuyen a Israel, y el de Fuad Shukr, el jefe militar del Hizbullah libanés proiraní, muerto el día anterior en un bombardeo israelí cerca de Beirut.

Israel no ha confirmado ni negado su papel en el asesinato de Haniyeh pero con anterioridad había prometido matarlo a él y a otros líderes de Hamas por el staque del grupo el 7 de octubre al sur de Israel que desencadenó la guerra en Gaza.

La comunidad internacional busca maniobrar a toda costa para evitar una escalada militar entre Irán, que apoya al Hamas palestino y a Hizbullah, e Israel, respaldado por Estados Unidos y otras potencias occidentales.

EEUU dice que la respuesta iraní contra Israel podría ocurrir esta semana

EEUU cree que Irán podría lanzar un ataque de represalia contra Israel tan pronto como "esta semana" y que tienen que estar preparados para una acción que podría ser "significativa", advirtió la Casa Blanca.

La evaluación estadounidense coincide con la de Isral sobre la inminencia del ataque iraní, según dijo a la prensa el lunes el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby.

"Compartimos las mismas preocupaciones y expectativas que tienen nuestros homólogos israelíes con respecto al momento potencial, que podría ser esta semana", dijo Kirby. "Tenemos que estar preparados para lo que podría ser un conjunto significativo de ataques", agregó.

Para ello, EEUU ha reforzado su presencia militar en el Medio Oriente y lo ha anunciado públicamente, con el objetivo de disuadir a Irán y reducir las tensiones regionales.

El Pentágono anunció el domingo que el submarino USS Georgia, con misiles guiados, estaba siendo enviado a Oriente Medio y que estaban acelerando la llegada del portaaviones USS Abraham Lincoln a la región.

Con información de AFP y AP.