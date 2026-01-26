Cada dólar cuenta Así cotiza el dólar en México hoy: Precio para este lunes 26 de enero de 2026 Si este lunes necesitas hacer alguna transacción que implique dólares, aquí te decimos en cuánto está tanto a la compra como a la venta en México

El envío de remesas de Estados Unidos a México representa una de las aportaciones a la economía más fuertes, por lo que es importante conocer cuál es la cotización del dólar y con ello saber el monto exacto que se manda a las personas; por ello aquí te damos la información del tipo de cambio hoy 26 de enero de 2026.

De acuerdo con información del Banco de México, en noviembre de 2025, los ingresos por remesas en México, provenientes del exterior, fueron de 5,125 millones de dólares, "una reducción anual de 5.7%".

Si este lunes necesitas hacer alguna transacción que implique dólares, aquí te decimos en cuánto está tanto a la compra como a la venta.

¿Cuál fue el precio del dólar el domingo 25 de enero del 2026?

Los fines de semana son días inhábiles para el sistema financiero, por lo cual se utiliza el precio del último día; en este caso sería el viernes 23 de enero, de acuerdo con el Banco de México ( Banxico).

La cotización del dólar el viernes 23 de enero cerró con 17.48 pesos por cada dólar.

El precio de compra quedó en promedio de $16. 20 y $16.93 por cada unidad.

En el caso de la venta, el precio quedó en promedio de $17.75 y $18.20 por cada unidad.

¿Cuál es el precio del dólar hoy 26 de enero en México?

Este lunes 26 de enero, el peso mexicano inicia la jornada con $17.45 pesos mexicanos por cada billete verde, en promedio, de acuerdo con el Banco Nacional de México ( Banxico).

El precio de venta en promedio es de $17. 70 y $18.20 pesos mexicanos por cada unidad.

En el caso del precio por compra, es de $16.31 y $16.80 pesos mexicanos por cada dólar.