Amigas de Amy Winehouse subastaron sin permiso estos artículos de la cantante: ¿En cuánto los vendieron? Las amigas fueron demandadas por el papá de Amy Whinehouse

Dos amigas de la cantante Amy Winehouse subastaron sin permiso varios artículos de la cantante, por lo que fueron demanadadas por su padre; esta fue la cantidad que recibieron por venderlos.

Cabe señalar que ambas fueron denunciadas por Mitch Winehouse, padre de la intérprete de Back to Black, según el abogado, quien declaró ante el Tribunal Superior de Londres, la exestilista Naomi Parry y a Catriona Gourlay de haber aprovechado un malentendido para llevar a cabo la subasta.

¿Cuáles fueron los artículos que subastaron y en cuánto los vendieron?

Entre los objetos vendidos se encontraban vestidos utilizados por Winehouse durante su última gira en junio de 2011, así como accesorios de lujo, incluido un bolso negro de la marca Armani, la cantidad que obtuvieron fueron 97 mil dólares.

Durante la audiencia, el abogado del padre de la cantante señaló que la familia recibió información que describía la venta como limitada a "algunos artículos menores", lo que, según su postura, no reflejaba el verdadero alcance de la subasta. Los artículos fueron vendidos a través de Julien's Auctions, casa especializada en memorabilia de celebridades con sede en Los Ángeles.

De acuerdo con los documentos judiciales, Mitch Winehouse creía que los ingresos obtenidos por la venta le serían entregados. Además, se habría acordado que una tercera parte de las ganancias sería destinada a la Fundación Amy Winehouse, dedicada a apoyar a jóvenes en situación de riesgo, compromiso que, según la demanda, no se cumplió.

Por su parte, la defensa de Catriona Gourlay sostuvo en una audiencia previa que la mayoría de los objetos habrían sido donados o prestados directamente por la cantante a las dos mujeres; sin embargo, hasta el momento no se han presentado pruebas que respalden esa versión ante el tribunal.

Con infromación de AFP.