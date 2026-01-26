Noticias

Vuelos cancelados o retrasados hoy en Estados Unidos: Así revisas el estatus de tu viaje en vivo.

Más de 19,000 vuelos de entrada y salida del país fueron cancelados desde el sábado

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Van 12 mil vuelos cancelados por tormenta invernal en EEUU

Una tormenta invernal con temperaturas bajo cero ha provocado advertencias de carretera, cancelaciones masivas y retrasos de vuelos en distintas partes del país, afectando a miles de pasajeros. Aquí en N+ Univision te explicamos cómo revisar en vivo el estatus de tu viaje.

Al menos 20 estados y la capital, Washington DC, han declarado el estado de emergencia.

PUBLICIDAD

Varios aeropuertos importantes en Washington, Filadelfia y Nueva York cancelaron casi todos sus vuelos del día.

Se acumulan más de 19 mil vuelos cancelados desde el sábado.

De acuerdo con FlightAware.com, indicó que más de 19,000 vuelos de entrada y salida del país fueron cancelados desde el sábado.

Más sobre Noticias

Se hunde barco con más de 300 personas a bordo: Reportan al menos 18 muertos y 10 desaparecidos
2 mins

Se hunde barco con más de 300 personas a bordo: Reportan al menos 18 muertos y 10 desaparecidos

Mundo
Nueva investigación contra Grok: Abren proceso por imágenes de menores de edad desnudas
2 mins

Nueva investigación contra Grok: Abren proceso por imágenes de menores de edad desnudas

Mundo
Así cotiza el dólar en México hoy: Precio para este lunes 26 de enero de 2026
1 mins

Así cotiza el dólar en México hoy: Precio para este lunes 26 de enero de 2026

Mundo
Delcy Rodríguez desafía a EEUU: "Ya basta de las órdenes de Washington"
3 mins

Delcy Rodríguez desafía a EEUU: "Ya basta de las órdenes de Washington"

Mundo
Ferry con más de 350 personas se hunde en el sur de Filipinas; hay al menos 7 muertos
1 mins

Ferry con más de 350 personas se hunde en el sur de Filipinas; hay al menos 7 muertos

Mundo
Cae rayo en protesta a favor de Bolsonaro y deja 30 heridos en Brasil
2 mins

Cae rayo en protesta a favor de Bolsonaro y deja 30 heridos en Brasil

Mundo
Israel inicia operación masiva en Gaza para localizar los restos del último rehén
2 mins

Israel inicia operación masiva en Gaza para localizar los restos del último rehén

Mundo
Presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, rechaza las órdenes de Washington sobre políticos en su país
1 mins

Presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, rechaza las órdenes de Washington sobre políticos en su país

Mundo
Comandante de la Patrulla Fronteriza de EEUU defiende a agente que mató a Alex Pretti tras manifestaciones en Minneapolis
2 mins

Comandante de la Patrulla Fronteriza de EEUU defiende a agente que mató a Alex Pretti tras manifestaciones en Minneapolis

Mundo
Brasil asume la representación diplomática de México en Perú tras ruptura
2 mins

Brasil asume la representación diplomática de México en Perú tras ruptura

Mundo

“Seguiremos monitoreando la situación”; Trump

A través de su cuenta de Truth Social, el presidente Donald Trump, que permanecía en la Casa Blanca durante la tormenta, escribió el sábado 24 de enero que están monitoreando la situación y estarán en contacto con todos los estados tras la trayectoria de la tormenta. “¡Manténganse a salvo y abrigados!”, dijo.

Además, informó de los estados donde declaró estado de emergencia:

  • Tennessee
  • Georgia
  • Carolina del Norte
  • Maryland
  • Arkansas
  • Kentucky
  • Luisiana
  • Misisipi
  • Indiana
  • Virginia Occidental
  • Carolina del Sur
  • Virginia

Vuelos retrasados y cancelaciones por tormenta invernal este lunes 26 de enero

De acuerdo con el sitio FlightAware, este lunes 26 de enero se han retrasado 10,430 vuelos.

En el tema de retrasos dentro, hacia o desde los Estados Unidos, son 1,387.

En el caso de cancelaciones, los vuelos afectados han sido 4,434.

También las cancelaciones dentro, hacia o desde los Estados Unidos son 3,853.

PUBLICIDAD

Consulta el estatus de tu vuelo

En el caso de que ya tengas tu boleto y tienes la duda de si tu vuelo fue cancelado o retrasado, es primordial que consultes tu estatus en tiempo real. Ya que, debido a las bajas temperaturas, es muy probable que los horarios hayan cambiado.

Lo que puedes hacer es consultar un rastreador de vuelos en tiempo real, el cual te brindará información referente a estadísticas detalladas y mapas de interrupciones.

Algunos de los rastreadores a los que podrías consultar son Flightradar24 y FlightAware.

Otra opción viable es hacerlo mediante las cuentas oficiales de la aerolínea a la cual pertenece tu vuelo, las mismas te pueden avisar las razones acerca de los retrasos o cancelaciones.

Relacionados:
NoticiasvuelosAlerta de frío

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
El hilo rojo
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX