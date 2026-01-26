Vuelos cancelados o retrasados hoy en Estados Unidos: Así revisas el estatus de tu viaje en vivo.
Más de 19,000 vuelos de entrada y salida del país fueron cancelados desde el sábado
Una tormenta invernal con temperaturas bajo cero ha provocado advertencias de carretera, cancelaciones masivas y retrasos de vuelos en distintas partes del país, afectando a miles de pasajeros. Aquí en N+ Univision te explicamos cómo revisar en vivo el estatus de tu viaje.
Al menos 20 estados y la capital, Washington DC, han declarado el estado de emergencia.
Varios aeropuertos importantes en Washington, Filadelfia y Nueva York cancelaron casi todos sus vuelos del día.
Se acumulan más de 19 mil vuelos cancelados desde el sábado.
De acuerdo con FlightAware.com, indicó que más de 19,000 vuelos de entrada y salida del país fueron cancelados desde el sábado.
“Seguiremos monitoreando la situación”; Trump
A través de su cuenta de Truth Social, el presidente Donald Trump, que permanecía en la Casa Blanca durante la tormenta, escribió el sábado 24 de enero que están monitoreando la situación y estarán en contacto con todos los estados tras la trayectoria de la tormenta. “¡Manténganse a salvo y abrigados!”, dijo.
Además, informó de los estados donde declaró estado de emergencia:
- Tennessee
- Georgia
- Carolina del Norte
- Maryland
- Arkansas
- Kentucky
- Luisiana
- Misisipi
- Indiana
- Virginia Occidental
- Carolina del Sur
- Virginia
Vuelos retrasados y cancelaciones por tormenta invernal este lunes 26 de enero
De acuerdo con el sitio FlightAware, este lunes 26 de enero se han retrasado 10,430 vuelos.
En el tema de retrasos dentro, hacia o desde los Estados Unidos, son 1,387.
En el caso de cancelaciones, los vuelos afectados han sido 4,434.
También las cancelaciones dentro, hacia o desde los Estados Unidos son 3,853.
Consulta el estatus de tu vuelo
En el caso de que ya tengas tu boleto y tienes la duda de si tu vuelo fue cancelado o retrasado, es primordial que consultes tu estatus en tiempo real. Ya que, debido a las bajas temperaturas, es muy probable que los horarios hayan cambiado.
Lo que puedes hacer es consultar un rastreador de vuelos en tiempo real, el cual te brindará información referente a estadísticas detalladas y mapas de interrupciones.
Algunos de los rastreadores a los que podrías consultar son Flightradar24 y FlightAware.
Otra opción viable es hacerlo mediante las cuentas oficiales de la aerolínea a la cual pertenece tu vuelo, las mismas te pueden avisar las razones acerca de los retrasos o cancelaciones.