Inteligencia Artificial Nueva investigación contra Grok: Abren proceso por imágenes de menores de edad desnudas La inteligencia artificial Grok causó una nueva alerta entre varios países luego de que se dio a conocer la generación de imágenes de menores de edad desnudas

Video ¿La inteligencia artificial es una amenaza?

La Comisión Europea anunció este lunes 26 de enero de 2026 una nueva investigación contra la red social X por imágenes generadas por la inteligencia artificial Grok.

Esta nueva investigación tiene por objeto verificar si X ha infringido las estrictas normas europeas que le obligan a proteger a los usuarios de contenidos ilegales.

El Ejecutivo comunitario decidió además ampliar el alcance de una primera investigación abierta en diciembre de 2023 contra X, que ya derivó en una multa de 120 millones de euros.

¿Qué dice Europa sobre el contenido generado por IA?

De acuerdo con información de la agencia de noticias AFP, la presidenta de la Comisión Europea expresó que no se tolerarán “ comportamientos insensatos" de las plataformas digitales, como las imágenes falsas de desnudos de mujeres y niños.

"No confiaremos el consentimiento ni la protección de la infancia a plataformas para que los vulneren y los moneticen", aseguró la jefa del Ejecutivo europeo.

Asimismo, mencionó que, aunque ya existan medidas, se debe hacer más para proteger a los ciudadanos.

¿Por qué hay una nueva investigación?

La razón por la que se está haciendo esta investigación es porque Grok tiene una función que permite a los usuarios crear imágenes falsas de desnudos a partir de fotografías reales, tanto de menores de edad como de mujeres.

Varios países, entre ellos Francia y el Reino Unido, han iniciado procedimientos legales y algunos incluso han suspendido o bloqueado el acceso a X.

X solo restringe donde es ilegal

Tras limitar inicialmente el acceso a esta función, la red anunció a mediados de enero que solo restringiría su uso en los países donde es ilegal crear este tipo de imágenes sexuales.

Estudios demuestran que hay millones de imágenes sexualizadas

Un estudio realizado por AI Forensics mostró que más de la mitad de las más de 20.000 imágenes generadas por Grok representan a personas con poca ropa, de las cuales el 81% eran mujeres y el 2% parecían menores de edad.

De acuerdo con el Center for Countering Digital Hate, Grok generó cerca de tres millones de imágenes sexualizadas de mujeres y niños en un periodo de solo 11 días.

¿Qué opina Donald Trump acerca del tema?

El presidente estadounidense, Donald Trump, acusa a Bruselas de atacar a los gigantes tecnológicos estadounidenses.

En diciembre, la administración estadounidense impuso sanciones al excomisario Thierry Breton, artífice de la DSA, así como a otras cuatro personas implicadas en la regulación del sector tecnológico y la lucha contra la desinformación.