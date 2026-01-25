Accidente marítimo Ferry con más de 350 personas se hunde en el sur de Filipinas; hay al menos 7 muertos Un ferry con más de 350 personas a bordo se hundió después de la medianoche del lunes 26 de enero en el sur de Filipinas. Hasta el momento, al menos 215 pasajeros fueron rescatados y se confirmó la muerte de al menos 7 personas.

Un transbordador con más de 350 personas a bordo se hundió después de la medianoche del lunes 26 de enero de 2026, en el sur de Filipinas. Hasta el momento, al menos 215 pasajeros fueron rescatados y se confirmó la muerte de al menos 7 personas, cuyos cuerpos ya fueron recuperados.

De acuerdo con AP, el ferry M/V Trisha Kerstin 3 que transporta carga y pasajeros entre islas, navegaba desde la ciudad portuaria de Zamboanga en dirección a la isla de Jolo, en el sur de la provincia de Sulu.

¿Por qué se hundió un ferry en Filipinas?

La embarcación llevaba consigo a 332 pasajeros y 27 tripulantes cuando aparentemente sufrió problemas técnicos y se hundió, informaron funcionarios del servicio de guardacostas.

Mujiv Hataman, gobernador de la provincia insular de Basilan, reveló a The Associated Press que los pasajeros y dos cuerpos fueron llevados a Isabela, la capital provincial.

"Estoy recibiendo a 37 personas aquí en el muelle. Desafortunadamente, dos están muertas", expresó Hataman.

Tras el hundimiento, se activaron los cuerpos del servicio de guardacostas y la Armada de Filipinas, junto con una flota de barcos pesqueros y una aeronave de vigilancia de la guardia costera, para realizar las labores de búsqueda y rescate en medio de buen clima frente a la provincia de Basilan.

En Filipinas suele haber accidentes marítimos debido a las frecuentes tormentas, deficiente mantenimiento de las embarcaciones, sobrecarga y mala aplicación de las regulaciones de seguridad.

En diciembre de 1987 ocurrió el peor desastre marítimo, cuando el transbordador Doña Paz se hundió tras colisionar con un petrolero, lo que dejó más de 4.300 muertos.

