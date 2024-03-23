Qué es ISIS-K, el brazo de Estado Islámico que se atribuyó el sangriento atentado en Moscú

Video 5 actualizaciones que debes saber del ataque terrorista en Rusia que dejó más de 130 muertos

El grupo Estado Islámico, o ISIS, se atribuyó la responsabilidad de un ataque a una sala de conciertos en los suburbios de Moscú que mató al menos a 133 personas, el ataque más mortífero en Rusia en años. Aunque Estados Unidos dice que tiene pruebas que respaldan la afirmación de los yihadistas, eso no impidió que Moscú y Kyiv se acusaran mutuamente el sábado mientras la guerra en Ucrania continúa.

Aún se desconoce mucho sobre el ataque del viernes por la noche, incluso si estuvo relacionado con una alerta de seguridad que la Embajada de Estados Unidos en Moscú emitió dos semanas antes y si indica un resurgimiento del grupo en occidente.

PUBLICIDAD

Rusia continúa investigando después de detener a 11 sospechosos.

A continuación un panorama de lo que se sabe hasta ahora.

Quién se atribuyó la responsabilidad por el ataque

ISIS se atribuyó la responsabilidad, primero el viernes y luego nuevamente el sábado, en los canales de redes sociales que suelen utilizar para emitir declaraciones. En su declaración del sábado dijeron que el ataque se produjo en “el marco natural” de la guerra en curso entre el grupo extremista y los países a los que acusan de luchar contra el Islam.

ISIS es una rama de Al Qaeda que se apoderó de gran parte de Irak y Siria en 2014. Lanzó una campaña genocida contra los yazadíes, una minoría religiosa que vive en el norte de Irak, así como contra otros grupos. En 2018, había sido derrotado en gran medida en el campo de batalla por una coalición liderada por Estados Unidos, pero continúa operando en escondites en el desierto en ambos países. Sus filiales regionales también están presentes en Afganistán, África occidental y el Lejano Oriente.

Un analista de seguridad paquistaní, Syed Muhammad Ali, dijo que si se confirma que el grupo llevó a cabo la espantosa masacre en la sala de conciertos de Moscú, podría verse como una venganza por los ataques aéreos rusos contra los escondites del ISIS en Siria. Señaló que el grupo ha resultado gravemente dañado por los ataques aéreos rusos en Siria en los últimos años.

Confirmación de EEUU

Un funcionario estadounidense dijo a The Associated Press que las agencias estadounidenses dijeron que ISIS-K, una filial del grupo Estado Islámico en Asia Central, fue la responsable del ataque. El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, señaló que ISIS-K ha apuntado durante mucho tiempo a Rusia.

PUBLICIDAD

El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) , dijo haber frustrado un ataque del mismo grupo que tenía como objetivo una sinagoga de Moscú hace apenas unas semanas.

¿Qué es ISIS-K?

El grupo toma su nombre de la provincia de Khorasan, una región que cubría gran parte de Afganistán, Irán y Asia central y meridional. La rama comenzó con varios cientos de combatientes talibanes paquistaníes que se refugiaron al otro lado de la frontera con Afganistán después de que las operaciones militares paquistaníes los expulsaran de su país de origen. Sus combatientes han llevado a cabo ataques en Afganistán en repetidas ocasiones desde que los talibanes tomaron el poder en 2021.

ISIS-K cuenta con miles de miembros y es el enemigo más acérrimo de los talibanes y la principal amenaza militar. El grupo ha seguido perpetrando ataques en Afganistán y más allá desde la toma del poder por los talibanes. Estuvieron detrás del atentado suicida con bomba de agosto de 2021 en el aeropuerto de Kabul que dejó 13 soldados estadounidenses y unos 170 afganos muertos durante la caótica retirada estadounidense de Afganistán. ISIS-K también se atribuyó la responsabilidad del ataque con bomba en Kerman, Irán, en enero que mató a 95 personas en una procesión en memoria del general Qassem Soleimani, un general iraní que murió en un ataque con aviones no tripulados estadounidenses en 2020.

Indicios de un ataque de ISIS

Un experto en seguridad, Olivier Guitta, sostiene que hay mucho que respalda la afirmación del Estado Islámico, incluido el hecho de que el grupo había amenazado específicamente a Rusia.

PUBLICIDAD

Señaló que tuvo lugar un viernes durante el mes sagrado del Ramadán, un momento favorecido por los yihadistas. Y una vez más el objetivo era una sala de conciertos, como en el atentado de 2015 contra el teatro Bataclan de París y el atentado del Manchester Arena en 2017.

"El modus operandi del ataque es el clásico ISIS", dijo Guitta quien es el director general de GlobalStrat, una firma internacional de consultoría de riesgos y seguridad con sede en Londres.

La advertencia de EEUU

La Embajada de Estados Unidos en Moscú emitió una alerta de seguridad a los ciudadanos estadounidenses el 7 de marzo diciendo que estaba monitoreando informes de que los extremistas tenían “planes inminentes para atacar grandes concentraciones de personas” en Moscú, incluidos conciertos.

Putin denunció la advertencia de Estados Unidos como un intento de asustar a los rusos.

La advertencia del 7 de marzo aconsejaba a los ciudadanos estadounidenses evitar grandes concentraciones durante las siguientes 48 horas. El sangriento ataque se produjo poco más de dos semanas después.

Acusaciones mutuas con una guerra en el trasfondo

En un discurso a la nación el sábado, Putin dijo que las autoridades detuvieron a un total de 11 personas en el ataque, incluidos cuatro presuntos pistoleros en lo que llamó “un acto terrorista bárbaro y sangriento”.

Dijo que las autoridades rusas capturaron a cuatro presuntos pistoleros cuando intentaban escapar a Ucrania a través de una “ventana” preparada para ellos en el lado ucraniano de la frontera. No mencionó al ISIS en absoluto.

PUBLICIDAD

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania dijo que “rechaza categóricamente” las acusaciones de Rusia de que estaba involucrada y las considera un intento de “alimentar aún más la histeria antiucraniana en la sociedad rusa”.

En la misma declaración, el ministerio de Kiev sugirió que el propio gobierno ruso podría estar involucrado. Decía: “El régimen ruso tiene una larga historia de provocaciones sangrientas por parte de sus servicios especiales... No hay líneas rojas para la dictadura de Putin. Está dispuesto a matar a sus propios ciudadanos para lograr sus fines políticos".