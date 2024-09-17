Cambiar Ciudad
Líbano

Al menos 8 muertos y unos 3,000 heridos tras extraña explosión masiva de localizadores "beepers" de militantes de Hezbollah en Líbano

Al menos ocho personas murieron a raíz de los ataques, incluido un menor de edad, de acuerdo con un comunicado del grupo militante.

Univision y AP picture
Por:Univision y AP
Video Israel inicia operación a gran escala en Cisjordania: se reportan varios muertos y heridos

Al menos ocho personas murieron, incluida un menor, y más de 2,700 y miles más resultaron heridas luego de que los localizadores personales o "beepers" de miembros del grupo militante libanés Hezbollah detonaran de forma masiva en Líbano, reportaron las autoridades.

El Ministro de Salud Firass Abiad dijo que 200 de los heridos se encontraban en estado grave.

De acuerdo con un reporte de la agencia estatal de noticias, en los suburbios sureños de Beirut y otras áreas “el sistema de localizadores fue detonado usando tecnología avanzada.

El embajador iraní en Líbano, Mojtaba Amani, sufrió una herida superficial y recibía tratamiento en un hospital local, según reportes.

Un funcionario militar y un funcionario de un grupo libanés, de los cuales ambos hablaron a condición de anonimato debido a la sensibilidad del tema, dijeron a AP que buscapersonas de miembros de Hezbollah han estallado. El segundo funcionario dijo que se cree que se trató de un ataque israelí.

El ejército israelí no ha comentado sobre el suceso.

Fotos y videos colocados en las redes sociales y en la prensa local desde el sur de Beirut muestran a personas en el suelo, con heridas en sus manos o cerca de sus bolsillos.

El líder del grupo armado libanés Hezbollah, Hasán Nasrala, previamente había llamado a los miembros del grupo a no llevar teléfonos celulares, advirtiendo que Israel podría usarlos para rastrear sus movimientos o atacarlos.

El incidente ocurre en momentos de altas tensiones entre Líbano e Israel. Hezbollah y el ejército israelí han intercambiado fuego casi a diario desde que estalló la guerra en Gaza entre Israel y el grupo armado palestino Hamás.

Ministerio de Salud libanés pide alejarse de localizadores personales

El Ministerio de Salud libanés hizo un llamado a los hospitales a estar en alerta para admitir a pacientes de urgencia. También pidió a los habitantes que posean localizadores a alejarse de los dispositivos.

También pidió a los trabajadores del sector salud a no utilizar dispositivos inalámbricos.

La Agencia Nacional de Noticias estatal dijo que los hospitales en el sur del Líbano, el este del valle de Bekaa y los suburbios del sur de Beirut -todas áreas donde Hezbollah tiene una fuerte presencia- habían pedido a la gente que donara sangre de todo tipo.

La agencia de noticias informó que en los suburbios del sur de Beirut y otras áreas “el sistema de localizadores portátil fue detonado usando tecnología avanzada y se reportaron decenas de heridos”.

Un funcionario de Hezbollah que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar con los medios, dijo que las explosiones fueron el resultado de “una operación de seguridad dirigida a los dispositivos”.

"El enemigo (Israel) está detrás de este incidente de seguridad", dijo el funcionario, sin dar más detalles.

Añadió que los nuevos localizadores que llevaban los miembros de Hezbollah tenían baterías de litio que aparentemente explotaron.

