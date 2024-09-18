Al menos 20 muertos y cientos de heridos tras explosiones de 'walkie-talkies' de Hezbollah en Líbano

Video Las imágenes de la explosión masiva de 'beepers' en Líbano: Hezbollah responsabiliza a Israel

La segunda jornada de explosiones masivas de dispositivos de Hezbollah, esta vez los 'walkie-talkies', se saldó con 20 muertos y 450 heridos en varias regiones del Líbano, informó este miércoles por la tarde el Ministerio de Salud libanés.

La oleada de explosiones de walkie-talikes tuvo lugar un día después de la masiva explosión casi simultánea de miles de 'beepers' de miembros de la organización militante en Líbano y Siria en lo que parece haber sido un sofisticado ataque remoto por el que Líbano e Irán culpan directamente a Israel.

PUBLICIDAD

Al menos 12 personas murieron el martes, entre ellas dos menores y más de 2,700 resultaron heridas, de acuerdo con cifras de medios que citan a las autoridades libanesas y a Hezbollah. También se reportaron que entre los heridos unos 200 lo eran de gravedad.

Ambos atentados han aumentado el temor a que el conflicto entre ambas partes se convierta en una guerra total.

Las explosiones de esta semana también han acentuado la preocupación por el alcance de los artefactos potencialmente explosivos, sobre todo después de que tales atentados hayan matado o herido a tantos civiles.

¿Qué se sabe de los 'walkie-talkies' que explotaron en Líbano?

Una fuente de seguridad informó a la agencia de noticias Reuters este miércoles que las radios portátiles fueron comprados por Hezbollah hace cinco meses, igual que los buscapersonas.

Según informó CNN, los reportes preliminares indican que hubo entre 15 y 20 explosiones en los suburbios del sur de Beirut, y otras 15 a 20 explosiones en el sur de Líbano.

La agencia AP reportó "múltiples explosiones" en el sitio donde se llevaba a cabo el funeral de tres miembros de Hezbollah y una menor que murieron por las detonaciones simultáneas ocurridas el martes.

La Cruz Roja informó que desplegó al menos 30 ambulancias en respuesta a las nuevas detonaciones registradas en distintas áreas de Beirut.

Los walkie-talkies se utilizan menos que los buscapersonas que explotaron el martes, ya que sólo se habían distribuido entre personas que organizaban multitudes, como funerales y marchas.

Sin embargo, por ser más grandes que los beepers, pueden albergar una carga explosiva mayor.

PUBLICIDAD

Ha comenzado una "nueva era" de la guerra, dice Ministro de Defensa israelí sin mencionar detonaciones en Líbano

El ministro de Defensa de Israel declaró, sin hacer mencionó de las explosiones en Líbano, el inicio de una “nueva fase” de la guerra a medida que Israel centra su atención en el frente norte contra los militantes de Hezbolá en el Líbano.

En declaraciones ante las tropas israelíes el miércoles, Yoav Gallant no mencionó las explosiones de dispositivos electrónicos en el Líbano. Pero elogió el trabajo del ejército y las agencias de seguridad de Israel y dijo que "los resultados son muy impresionantes".

Dijo que después de meses de guerra contra los militantes de Hamas en Gaza, “el centro de gravedad se está desplazando hacia el norte al desviar recursos y fuerzas”.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, prometió en un mensaje el video el retorno de los miles de residentes del norte de Israel que fueron evacuados de la zona limítrofe con Líbano luego de que Hezbollah comenzó a lanzar ataques contra la zona desde octubre de 2023.

"Ya dije que traeremos a los residentes del norte de regreso sanos y salvos a sus hogares, y esto es exactamente lo que haremos", dijo Netanyahu.

"Estamos al comienzo de una nueva fase de la guerra: requiere coraje, determinación y perseverancia", afirmó.

Los comentarios de Gallant se produjeron mientras el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se reunía con altos funcionarios de seguridad en el cuartel general militar israelí en Tel Aviv.

PUBLICIDAD

"Debe hacerse todo para evitar escalamiento", dice la ONU

El vocero de la ONU, Stephane Dujarric, dijo que el secretario general, António Guterres, urgió a las partes del conflicto en el sur de Líbano a aplicar una "máxima cautela" para evitar un mayor escalamiento en la región.

Antes de la segunda ola de detonaciones, Guterres había dicho a reporteros que debía "hacerse todo para evitar un escalamiento". Añadió que la "lógica" de hacer detonar los dispositivos era la de un "ataque previo antes de una operación militar mayor".

En una publicación en X, la Coordinadora Especial de la ONU para Líbano, Jeanine Hennis, también manifestó su rechazo a las detonaciones.

"Dolida por las víctimas de hoy debido a nuevas explosiones de artefactos, sólo puedo reiterar mi llamado a la moderación. Nuevas medidas intensificadas corren el riesgo de tener consecuencias devastadoras", escribió.

Mira también: